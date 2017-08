Sparta a Slavia můžou být pro hráče top fotbalové destinace v Evropě, soudí majitel Žiliny Antošík

před 40 minutami

Před lety vsadila Žilina, ostatně podobně jako třeba pražská Sparta, na investice do přípravy vlastních odchovanců. I proto teď majitel klubu Jozef Antošík pečlivě sleduje změnu strategie Sparty, která se aktuálně opírá o drahé nákupy zahraničních posil a vůbec pozoruje Slavii Praha a další české kluby s tím, co tyto investice do posil přinesou nejen těmto klubům, ale v podstatě celému středoevropskému fotbalu.

Praha - MŠK Žilina patří mezi nejúspěšnější slovenské fotbalové kluby. Ve své novodobé historii od postupu do nejvyšší slovenské soutěže v sezoně 1996/1997 získal sedm ligových titulů. Ten poslední v minulém ročníku. Z předkola Ligy mistrů ale klub dál nepostoupil a momentálně se trápí i v lize.

"Mám pocit, že slovenský fotbal funguje ve vakuu a moc se toho nemění, bez ohledu na celou ekonomiku. Ekonomický růst se na růstu příjmů klubů nijak neprojevuje. Skoro naopak mám pocit, že přibývá klubů s finančními problémy," přiznává v rozhovoru majitel Žiliny Jozef Antošík.

Jak se díváte na nákupy hráčů za desítky milionů korun do české ligy u klubů jako je Sparta, Slavia a dalších. Rozumíte této strategii?

Za kluby stojí silný kapitál, který chce okamžité výsledky a ty se nedají dosáhnout s průměrnými hráči. Problém je ale ten, že očekávané výsledky ani drazí hráči nemusí zaručit. Každopádně minimálně pražské kluby, pokud tyto investice zachovají dlouhodobý trend se mohou zařadit mezi top fotbalové destinace v Evropě.

MŠK Žilina může být vnímán jako podobně ambiciózní klub, mistr slovenské ligy se snahou se prosazovat v evropských pohárech. Umíte si představit a je možné, že by se třeba podobnou cestou někdy vydala Žilina?

Neumím. Umím si představit nanejvýš ambiciózní nákup jednoho top rozdílového hráče.

Pokud je, nebo by byl ve hře přímý postup do základní fáze Ligy mistrů, ani v takovém případě byste nechtěl navyšovat rozpočet klubu a získat víc zajímavých posil?

Když navýšíte rozpočet, nezaručí vám to nic. V našem případě jsou takoví hráči, kteří by měli očekávatelně garantovat úspěch, finančně nedostupní. Musíme se stále snažit dlouhodobě zvyšovat výkonnost našich mladých hráčů z akademií. Což se nám doufám daří. Když bychom například dali dohromady všechny naše odchovance, kteří dnes hrají v zahraničí, tak bychom byli v Evropě velmi konkurenceschopní. Kuciak a nebo Dúbravka v brance. A v poli pak Vavro, Škriniar, Hubočan, Pekarík, Díaz, Bénes, Holúbek, Špalek, Nemec, Mihalík.

S jakým rozpočtem Žilina pracovala v minulé sezoně, jaký má naplánovaný rozpočet na tuto sezonu?

My pracujeme dlouhodobě s rozpočtem do pěti milionů eur a tak to bude i nyní.

Jak jsou složeny příjmy vašeho klubu a jak se rozdělují náklady?

Největší díl příjmů je vždy z prodeje hráčů, zhruba 50 až 70 procent rozpočtu, reklamní partneři přispívají 20 až 40 procenty. Zbylých deset procent představuje příjem ze vstupného a z televizních práv. Co se nákladů týče, 70 procent rozpočtu jsou výdaje na osobní náklady, 20 procent nákladů jde na mládež a zbytek na provoz.

Vnímáte to, že Sparta, Slavia a další kluby velmi investují do svého kádru tak, že to obecně zvedá ceny hráčů, platy v celém regionu? Že to má nebo bude mít nějaký dopad na obchodování s hráči i na Slovensku?

Určitě se to projeví v celém regionu. K tomu je na druhou stranu třeba vnímat také to, že tento proces způsobí odliv hráčů do Polska, Rakouska, Maďarska či na Ukrajinu a do Ruska, kde se pracuje v průměru s vyššími rozpočty než v Česku nebo na Slovensku. Nejlepší čeští hráči, kteří se nedostanou do sestav klubů, které hledají nové posily včetně těch zahraničních, budou pro naše nízkorozpočtové kluby nedostupní.

Cítíte i vy ve slovenském fotbale ekonomicky optimističtější časy než před lety? Tak jako to nyní vypadá v Česku?

Mám pocit, že slovenský fotbal funguje ve vakuu a moc se toho nemění, bez ohledu na celou ekonomiku. Ekonomický růst se na růstu příjmů klubů nijak neprojevuje. Skoro naopak mám pocit, že přibývá klubů s finančními problémy. Na druhou stranu u nás separátně z politického rozhodnutí vlády probíhá velký projekt modernizace stadionů, který je financován ze státního rozpočtu, což je pro celé fotbalové prostředí velké plus.