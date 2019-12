Španělský soud osvobodil Jarošíka i další fotbalisty obviněné z korupce

Stát si vybere od ziskového Letiště Praha dividendu za loňský rok 1,66 miliardy korun. Je to o více než polovinu více, než původně navrhovalo letiště. Upozornil na to server E15.cz. Následně to potvrdil mluvčí letiště Roman Pacvoň. Podle letiště výše vybrané dividendy neohrozí chystané investice. Loni letiště vyplatilo státu dividendu kolem 350 milionů korun, předloni naopak 2,5 miliardy korun.