Souček už nemůže, připouští Moyes. West Ham chce Lingarda, variantou i Barák

Druhou zimní posilou fotbalistů Ostravy je Šimon Falta. Osmadvacetiletého záložníka či obránce Baník získal na půlroční hostování s opcí z Viktorie Plzeň.

Odchovanec olomouckého fotbalu Falta během podzimu zasáhl v dresu Viktorie jen do šesti ligových zápasů. "Může hrát krajního beka, ale i na kraji nebo uprostřed zálohy. Je to už zkušený hráč v dobrém fotbalovém věku a bereme to jako zkvalitnění kádru," uvedl sportovní ředitel Ostravy Alois Grussmann na oficiálním klubovém webu.

Falta, který má na kontě dva starty za národní mužstvo, je druhou zimní posilou pátého týmu tabulky po běloruském reprezentantovi Arťomu Koncevém z Ruchu Brest.