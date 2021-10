Souček trhá běžecké rekordy, ale góly nikde. Moyesova vina, kritizují fanoušci

Působivý úvod do sezony už je zapomenut, West Ham z posledních pěti zápasů Premier League vyhrál jediný a propadl se tabulkou. Pokud se Kladiváři chtějí udržet na dohled nejlepším, musí v neděli uspět na hřišti Evertonu.

Když hrál West Ham naposledy v Goodison Parku, bylo z toho slavné vítězství. Psal se 1. leden letošního roku, když tuhou bitvu dvou ambiciózních týmů rozhodl pár minut před koncem pohotovou dorážkou Tomáš Souček a “kolíbáním” slavil narození dcery krajana a spoluhráče Vladimíra Coufala.

O víc než deset měsíců později přijíždějí Hammers na modrou stranu Liverpoolu znovu. Opět v pozici týmu, který by tuze rád odvezl tři body.

Manažer David Moyes teď ale musí vyzrát na úplně jiný Everton: Carla Ancelottiho na lavičce nahradil jiný velezkušený stratég, Rafael Benítez.

“Bude to velký zápas, jak pro nás, tak pro Everton. Goodison Park je hodně drsné místo se skvělou atmosférou. Těšíme se a jsme sebevědomí, věříme stylu, který hrajeme,” uvedl na předzápasové tiskové konferenci Moyes, jehož trenérský věhlas kdysi utvořilo právě povedené angažmá v Evertonu.

Skotský kouč odmítá připustit jakékoli pochyby, jež se nad hrou jeho týmu vyrojily zejména po domácí porážce s Brentfordem.

“Pořád je to dobrý start do sezony. Poprvé hrajeme současně i evropské poháry, učíme se to zvládat. Poslední minuta s Brentfordem přinesla samozřejmě velké zklamání, ale pustili jsme to z hlavy a posunuli se dál. Zůstáváme pozitivní, hráči odvádějí skvělou práci,” pustil se Moyes do přesvědčování.

V lednu na hřišti Evertonu takto rozhodl Souček:

Tázán byl i na Tomáše Součka. Jeden z novinářů zmínil úctyhodnou statistiku: 80,7 kilometru naběhaných během sedmi zápasů, což z českého záložníka dělá nejběhavějšího hráče ligy. “Myslíte si, že se Součkovi ve světle těchto čísel dostává chvály, kterou si zaslouží?” zněl položený dotaz.

“Od nás určitě. My víme moc dobře, jak je Tomáš cenný a co na hřišti dokáže,” odpověděl Moyes.

Tématem jsou ale chybějící Součkovy góly. Střelec deseti branek z minulé sezony se v té aktuální zatím trefil pouze jednou, hned v prvním duelu na hřišti Newcastlu v polovině srpna.

“Do gólů ho samozřejmě tvrdě tlačíme, ale obecně milujeme jeho pracovní morálku. Pár šancí neproměnil, nepadá mu to. Ve vápně soupeře je však pořád velkou hrozbou. Góly přijdou,” nezapochyboval kouč.

Fanoušci Kladivářů Moyesovi vyčítají změnu taktiky. Zatímco v minulé sezoně hrál Tomáš Souček výš než Declan Rice a častěji doplňoval útok, letos je tomu naopak. Podle příznivců to škodí týmu, jak ukazuje i pár dnů starý příspěvek na webu Hammers News.

“Souček a Rice jsou dva nejdůležitější hráči. Loni oba excelovali, teď to ale není ono. A je to jen a jen Moyesova vina,” napsal autor textu.

Souček v dobré náladě na předzápasovém tréninku:

Zatímco Souček se v minulé sezoně profiloval jako takzvaný box-to-box záložník a svými náběhy trhal obrany soupeřů, Rice fenomenálně plnil roli štítu čistícího prostor před stoperskou dvojicí.

“Není tady mnoho lepších hráčů, než je Souček, co se týče perfektně načasovaných náběhů do vápna a zakončení. A určitě tady není nikdo lepší než Rice v zachytávání útoků soupeře. I přesto Moyes z nějakého důvodu jejich role vyměnil. A nefunguje to,” pokračoval web v kritice.

Téma se otvírá stále časteji, Moyes ale zůstává neoblomný.

“Declan teď hraje o něco výš, ale Tomáš má pořád sílu dávat góly ze vzduchu. Declan má jiný druh schopnosti, umí střílet, také nám může přinést branky. Když dají oba po deseti gólech, bude to skvělé,” prohlásil osmapadesátiletý trenér.

Fanouškovský server ale tyhle argumenty označil za zmatečné: “Součkovy problémy v téhle sezoně jsou jasné a očividné pro každého, kdo se dívá. Není to klasický defenzivní záložník, nikdy jím nebyl. Hrát takhle znamená popírat nejsilnější stránky Součka i Rice. Pro tým to není dobré. Snad si to Moyes uvědomí dřív, než později.”

Duel 8. kola Premier League mezi Evertonem a West Hamem začne v neděli v Goodison Parku v 15 hodin a deník Aktuálně.cz jej bude sledovat v podrobné online reportáži.