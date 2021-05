Souček nedokázal ani mluvit. Jsem šťastný, žijeme svůj sen, vyprávěla opora West Hamu

Skvělou sezonu prožili s fotbalisty West Hamu podle vlastních slov čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Tomáš Souček. I díky nim "Kladiváři" vytvořili klubový rekord v počtu bodů v jedné sezoně Premier League (65) a z šestého místa se kvalifikovali do základní skupiny Evropské ligy. Oba bývalí slávisté věří, že v ní můžou uspět.

"Bylo to úžasná sezona," prohlásil Souček v rozhovoru pro klubovou televizi.

"V té minulé jsme bojovali o záchranu a teď jsme v Evropské lize. Je to úžasné a mám velkou radost, že jsme poslední zápas odehráli před našimi parádními fanoušky a společně jsme mohli oslavit neuvěřitelnou sezonu," zmínil výhru 3:0 nad Southamptonem v posledním kole před zraky 10 000 fanoušků.

Souhlasil s ním i Coufal. "Je to tak, protože jsme tvrdě pracovali každý den a tohle je náš úspěch," lebedil si osmadvacetiletý pravý obránce.

"Nejdůležitější je, že jsme pokořili klubový rekord v počtu bodů v jednom ročníku a jsme nejlepším týmem West Hamu v historii Premier League. Z toho mám velkou radost. Co myslíš, Tomáši?" obrátil se Coufal na parťáka.

"Jsem natolik šťastný, že nedokážu mluvit. Užil jsem si každý trénink a všechny zápasy. Teď hraju v Premier League před fanoušky, je to sen. Žijeme náš sen," konstatoval šestadvacetiletý záložník Souček.

Oba si Evropskou ligu zahráli už se Slavií, Coufal navíc i s Libercem. "Bude to hodně náročné, protože budeme hrát systémem čtvrtek - neděle. Do Evropské ligy jsme se ale chtěli dostat a jsme za to velmi vděční. Věřím, že máme na to hrát obě soutěže," řekl Coufal.

"Věřím, že máme silný kádr a že můžeme v Evropské lize uspět," doplnil Souček, s 10 góly nejlepší ligový střelec West Hamu spolu s Michailem Antoniem.

"Kladiváři" podle nich táhli za jeden provaz. "Cena pro nejlepšího týmového hráče sezony by se měla rozdělit mezi všechny hráče a stejně tak mezi realizační a lékařský štáb. Všichni pracovali pro mužstvo. Bylo to neuvěřitelné," kroutil hlavou Coufal.

"Jsme jeden tým, nezáleží na tom, kdo skóruje, asistuje nebo brání. Je skvělé, že máme takové mužstvo, jelikož nemám rád individualisty, kteří hrají za sebe," prohlásil Souček.

Potěšilo je, že na poslední duel ligové sezony mohly dorazit i jejich rodiny. "Bylo pro mě velmi důležité, že mě mohla rodina přijít podpořit. Pro mou ženu, syna a novorozence byla sezona dost náročná. Je příjemné, že mě mohli vidět živě na hřišti. Oceňuju jejich celoroční podporu," konstatoval Coufal.