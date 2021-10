Souček je stínem. Může za to Moyesova nová taktika, bojí se fanoušci West Hamu

Tomáš Souček zůstává v posledních zápasech Premier League spíše v pozadí a zaostává za výkony, které mu v minulé sezoně vynesly ocenění pro Kladiváře roku. Po nedělní porážce s Brentfordem byl dokonce nejhůře hodnoceným hráčem týmu.

Podle fanoušků Hammers si ale český záložník kritiku nezaslouží, na vině je podle nich spíše změna v taktice ordinované manažerem Davidem Moyesem.

Příznivci východolondýnského klubu Součkovu výkonnost dlouze rozebírají. Například v článku s titulkem "Nepříjemná pravda o Declanu Riceovi a Tomáši Součkovi" na serveru Hammers News. Z něj i dalších ohlasů vyplývá pocit, že vytáhlý Čech nehraje na stejné pozici, která z něj v Anglii učinila útočnou hrozbu pro všechny soupeře.

Potvrdil to i sám David Moyes. V rozhovoru přiznal více ofenzivních úkolů pro anglického reprezentanta Rice.

"Nemůžeme umožnit oběma, aby často nabíhali do pokutového území soupeře. Jeden z nich musí zůstat hlouběji, to je třeba pochopit. Declan momentálně hraje výš a my máme za to, že tuhle sezonu nějaké góly dá," uvedl skotský trenér.

Souček nasázel v minulé sezoně Premier League deset branek, v novém ročníku zatím jednu. Mladý Angličan se naproti tomu už dvakrát gólově prosadil v Evropské lize.

I Moyes částečně uznal, že kapitán českého národního týmu na nové pozici strádá. "Není ve své nejlepší formě. Jestli to má co dělat s tím, že Declan chodí víc dopředu? Možná, trochu se s tím pere. Ale pořád doufám, že máme dva gólové záložníky," prohlásil osmapadesátiletý kouč.

A připomněl Součkův neuznaný gól v nedávném utkání v Leedsu. Šestadvacetiletý záložník se také dostal do jedné takřka gólové pozice v nešťastném duelu s Brentfordem a připsal si asistenci u branky Jarroda Bowena.

Stále tedy dokáže být pro svůj tým velmi užitečný i ve finální fázi.

Hojně se spekuluje, zda není Souček přece jen unavený z náročného programu. "Není to jen o prázdné nádrži, občas prostě vypadá jako ryba bez vody," píše Hammers News a dodává: "Je jen svým stínem, jeho sebedůvěra se zdá být ochablá."

Fanoušci nezpochybňují Riceův přínos pro útok, vyjadřují ale obavu, zda to někdy není na úkor týmu.

"Rice má skvělé schopnosti, je hbitý, směrem dopředu nesmírně platný, o tom není pochyb. Ale nová taktika týmu také něco bere. Rice byl vždy klíčovou obrannou kotvou, ve své defenzivní roli je naprosto zásadní, udělá práci za dva. Souček je dobrý defenzivní záložník, jenže jeho přirozená hra je spíše box-to-box," zamýšlí se autor analýzy.

Z ní vyplývá, že by mnozí fanoušci raději viděli v defenzivnější roli dvaadvacetiletého Angličana.

"Souček nebyl Kladivářem roku bezdůvodně. Byl nejdůležitějším a nejvlivnějším hráčem týmu. Řečí čísel byl v nejlepší desítce hráčů v celé Premier League, což se v minulosti povedlo jen Dmitrimu Payetovi, Scottu Parkerovi a Paolu di Caniovi. Vytvořil nový rekord ve vyhraných vzdušných soubojích i naběhané vzdálenosti," připomínají Hammers News.

"Česká 'hora' byla hrozbou při každé standardce. Tuhle sezonu ale vypadá zbavený síly. A stojí za tím úkol udržet Rice šťastného, posouvat jeho vývoj a možná také ospravedlnit před velkými kluby avizovanou cenovku 100 milionů liber," pokračuje autor.

Některým fanouškům West Hamu proto nepřijde správné pro tým, aby byla "nejlepší středová dvojice" Premier League ohrožena preferencí jednoho hráče před druhým.

Dynamika ve středu pole v posledních týdnech nefunguje tak dobře jako v minulé sezoně a West Ham jako by se pro soupeře stával více předvídatelným. Z posledních pěti zápasů Premier League Hammers vyhráli pouze jediný.