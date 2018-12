Šokující záběry. Hvězdy Arsenalu na divokém večírku inhalovaly nebezpečný plyn

před 1 hodinou

Anglii šokovaly záznamy z kamery v luxusním klubu, které zachytily, jak fotbalisté Arsenalu hazardovali s oxidem dusným.

O divokém večírku, ke kterému mělo dojít v srpnu jen pár dní před začátkem nové sezony, informoval britský deník The Sun. Na záběrech průmyslové kamery, které list zveřejnil, je vidět, jak někteří fotbalisté "Kanonýrů" včetně největších hvězd - Pierra-Emericka Aubameyanga, Alexandra Lacazetteho, Mesuta Özila, Seada Kolašinace či teprve devatenáctiletého Mattea Guendouziho inhalují z balonků naplněných oxidem dusným.

Jeho vdechování působí stavy veselosti, při vyšších dávkách může ovšem způsobovat útlum až anestetický spánek. Dlouhodobé nebo intenzivní vdechování však může vést i k zástavě dýchání nebo přílišnému útlumu srdeční činnosti, případně až k zástavě srdce s následkem smrti.

Podle očitých svědků bylo chování hráčů Arsenalu až děsivé. "Byli úplně mimo. Někteří vypadali, že omdlévají. Özil si dal velkou dávku a vypadalo to, že ztrácí vědomí, v křesle se sesunul. Kudrnatý mladík (Guendouzi) si také dal a účinky byly ještě horší. Nadechl se plynu, omdlel a zhroutil se na pohovku," popisoval svědek večírku. Záběry jeho popis potvrzují.

Držení oxidu dusného není ve Velké Británii trestné, v Anglii a Walesu se však nesmí prodávat lidem do osmnácti let právě kvůli rizikům spojeným s jeho inhalováním.

Záběry z párty, na které tekly proudem luxusní značky vodky, koňaků a šampaňského, ukazují, že se ho účastnili i další hráči, například Shkodran Mustafi či Henrik Mchitarjan, ti však nebyli na záznamu mezi uživateli oxidu dusného.

Podle Sunu bylo na večírek do klubu v londýnském West Endu pozváno i na sedmdesát žen, všichni účastníci museli při vstupu odevzdat mobilní telefony.

Počínání hvězd Arsenalu, v jehož kádru je i český brankář Petr Čech, rozdělilo fanoušky. "Koho to zajímá, důležité je, že jsme dvacet zápasů neprohráli," zmiňuje na Twitteru jeden z nich s přezdívkou Ashleigh úspěšnou sérii týmu. "Nesnáším Arsenal, ale copak je to nelegální? A sezona ani neodstartovala, takže žádný příběh," přidává další.

"Nechutné chování lidí, kteří by měli být vzory. Co si můj synovec Kevin pomyslí, až je takhle uvidí? Je mu osm, je to největší fanda Arsenalu, nechci aby byl časem na drogách," odpovídá diskutující Nico McCord.