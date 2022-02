Rychlík z Leicesteru roztrhal Coufala na kusy. Bylo to strachem, spekuloval Carragher

West Ham v závěru zápasu fotbalové Premier League vydřel bod s Leicesterem za remízu 2:2. Utkání nedohrál český obránce Vladimír Coufal po nepříliš povedeném výkonu. Trable mu působil především rychlonohý křídelník soupeře Harvey Barnes.

Duel s liškami se nevyvedl ani jednomu krajnímu bekovi West Hamu. Od serveru Football London dostali jak Vladimír Coufal, tak Aaron Cresswell oba nejhorší hodnocení z Moyesova týmu.

Kladiváři se sice rychle dostali do vedení díky další trefě Jarroda Bowena, pak ale domácí zařadili vyšší obrátky a zápasu dominovali. Do poločasu srovnal z penalty Youri Tielemans, chvíli po pauze otočil Ricardo Pereira a až v nastavení zachránil tabulkovému favoritovi utkání bod Craig Dawson.

Právě penaltu, ze které Leicester vyrovnal, způsobil krajní obránce Cresswell. V hodnocení zápasu mu neohrabanou hru rukou ve vápně server Football London hodně vyčítá, stejně jako laxní bránění. Cresswell obdržel známku čtyři body z deseti, stejně jako Coufal. Stejnou pak dostal ještě záložník Pablo Fornals, o jehož slabé formě se hovoří delší dobu.

Co se děje s Coufalem?

Kritika ovšem směřuje hlavně na českého obránce, ten výjimečně neodehrál ani celý zápas. "Šel ze hřiště brzo poté, co ho Harvey Barnes ve druhém poločase roztrhal na kusy a několikrát přes něj prošel," tepe jej ve známkování Football London.

Českého beka nešetřila ani bývalá hvězda Liverpoolu a anglické reprezentace Jamie Carragher. "Měl fakt hrozný druhý poločas. Moyes udělal dobře, že ho stáhl ze hřiště. Nevím, jestli to bylo únavou nebo strachem z toho, jak s ním Barnes během zápasu cvičil," zkoušel expert Sky Sports naznačit důvody Coufalova výkonu.

"Na té straně hřiště jsme měli hlavně ve druhém poločase opravdu problémy," připustil Moyes. "Leicester měl v tom prostoru dost často míč, nedařilo se nám s tím popasovat a pozičně to nebylo ono. Chtěl jsem zápas na této straně změnit," vysvětlil trenér.

Coufalův výkon kritizoval také novinář Antony Martin. "Coufal je po zranění třísel v žalostné formě," napsal. Devětadvacetiletý reprezentant londýnskému týmu chyběl asi dva týdny v říjnu. Pak mu chvíli trval návrat do základní sestavy přes mladíka Bena Johnsona.

"Bylo to možná Coufalovo nejhorší vystoupení v dresu West Hamu. Celý zápas mu Harvey Barnes dával kapky," dodal Martin, který popsal Coufalův výkon jako šokující. Podle něj špatné bránění bylo také důvodem druhé inkasované branky, na kterou čtyřiadvacetiletý záložník lišek asistoval.

"Když Coufal přišel na podzim 2020 do West Hamu za částku kolem pěti milionů liber, vypadalo to, že se Moyesovi povedl majstrštyk. Český reprezentant byl naprosto vynikající. Teď to ale vypadá, že to mohlo být jen jednosezonní vzepětí. V tomto ročníku jeho hra upadá a Coufal je jen stínem sebe sama," diví se reportér Hammers News.

Konkurence z akademie

Následně uvažuje, zda by Moyes neměl Johnsona do základní sestavy vrátit. To ovšem může mít háček, odchovanec klubové akademie vyjednává s vedením o nové smlouvě. Rokování se táhnou a stávající kontrakt mu vyprší už v létě.

Fanoušci se obávají, že by mohl odejít zadarmo. Podle insiderského portálu Claret & Hugh ale má West Ham na hráče možnost automaticky uplatnit dvouletou opci.

Přestože v posledních zápasech se Coufalovi nedaří, Martin doufá v jeho zlepšení. "Je opravdu znepokojující, jak moc se Coufal zhoršil od konce minulé sezony. Ale snad je to jen malá vlnka, protože když mu to šlape naplno, je s Coufalem West Ham bezpochyby výrazně lepší tým," hodnotí.

Zda Moyes stáhne bývalého hráče Slavie či Liberce ze základní sestavy, se ukáže nejpozději v sobotu, kdy čeká Hammers souboj s Newcastlem. Ten po zimním posílení viditelně ožil a po třech výhrách v řadě opustil sestupové pásmo.