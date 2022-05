Snad to v Realu chápou, řekl Mbappé. O své budoucnosti se radil i s Macronem

Útočník Kylian Mbappé prozradil, že se o možném přestupu z Paris St. Germain do Realu Madrid radil i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Hlava státu prý měla přání, aby fotbalový mistr světa z roku 2018 zůstal ve Francii. Třiadvacetiletý hráč o víkendu prodloužil o další tři roky končící smlouvu s PSG.

"Trochu jsme se o tom bavili. Dá se říct, že to byla dobrá rada. Chtěl, abych zůstal. Byla to součást vyjednávání," řekl dnes novinářům Mbappé.

Dlouho se přitom zdálo, že zamíří do Realu, který za něj loni v létě nabízel zhruba 200 milionů eur. Mbappé přišel do PSG v roce 2018 z Monaka údajně za 180 milionů eur jako druhý nejdražší fotbalista všech dob po Brazilci Neymarovi.

Od vedení PSG má slib, že mu nebude bránit v účasti na olympijském turnaji v Paříži za dva roky. "Nejdřív se musím dostat do nominace," uvedl. "V klubu jsme o tom mluvili a nejsou proti. S tím nebyl problém," řekl Mbappé.

Loni měl dojem, že nastal správný čas odejít do Realu, ale nyní podle něj rozhodla touha zůstat doma.

"Vždy to bylo těžké rozhodnutí. Neměl jsem problémy s tlakem, protože s tím žiju od svých 14 let. Všichni vědí, že jsem chtěl odejít loni. Byl jsem přesvědčený, že to bylo v té době nejlepší. Teď je jiná situace, po sportovní i osobní stránce. Ve Francii jsem vyrůstal, vždycky jsem tu žil. Odejít by nebylo správné."

"Změnil se i sportovní projekt. To mě přimělo zůstat, myslím, že můj příběh ještě neskončil," prohlásil nejlepší střelec francouzské ligy, který pomohl PSG k desátému titulu 28 góly.

Poděkoval vedení Realu a jeho fanouškům za pochopení.

"Doufám, že porozumí tomu, že jsem se rozhodl zůstat ve své zemi. Realita je taková, že jsem Francouz. Jako Francouz chci zůstat tady a dovést Francii na vrchol, posunout tenhle klub a ligu dopředu," uvedl Mbappé.