Smolař Pavelka sice doléčil zranění, ale hrát stejně nemůže

Fotbalista David Pavelka z Kasimpasy doléčil vleklé zranění kolena, kvůli němuž byl od začátku října na marodce, na trávníky se kvůli pandemii nového koronaviru ale stále vrátit nemůže. S tureckým týmem český reprezentant po uzdravení trénoval pouze týden a kvůli přerušení soutěže se znovu musí připravovat sám.

"Už jsem zdravý, už jsem začal i trénovat s týmem, než přerušili ligu. Asi bych byl v nominaci na zápasy. Nevím, jak moc by mě trenér využíval. Jsem v pořádku, ale to teď jde stranou," řekl Pavelka pro web FAČR.

"Pět měsíců jsem trénoval sám, týden s týmem a teď jsem se zase vrátil na samotku. Je to nepříjemné, ale moc nad tím nepřemýšlím. Celý svět má úplně jiné starosti, všichni ta opatření chápeme. Jsou mnohem důležitější věci než sport. Já se snažím, abych byl připravený, až se fotbal zase rozeběhne. A hlavně sleduju boj s tou mrchou a doufám, že to co nejdřív skončí," doplnil osmadvacetiletý záložník.

Na začátku října si poranil čéšku a musel na operaci. "S hojením žádné velké problémy nebyly. Komplikací bylo jen to, že jsem musel na druhou operaci, kterou jsem původně chtěl odložit na léto," uvedl Pavelka.

"Doktoři na mě psychologicky působili, že to bez druhé operace možná půjde, ale prý bylo skoro jasné, že mi dráty budou muset vyndat rovnou. Malá šance sice byla, ale koleno reagovalo, jak nemělo, takže dráty musely ven. Ale jinak šlo všechno podle plánu. Zlomenina čéšky srostla rychle," dodal český reprezentant.

Turecká liga byla kvůli pandemii přerušena jako jedna z posledních v Evropě. "Ligu stopli ve srovnání se zbytkem Evropy docela pozdě. Ale opatření jsou tady podobná jako v Česku. Čísla letí nahoru, protože Turecko je veliké, ale zdá se, že opatření jsou zavedená dobře. Snad se to v dalších dnech a týdnech ukáže," uvedl Pavelka.

Pandemie způsobila odložení letního evropského šampionátu, český záložník má proto více času, aby se po zranění na turnaj připravil. "Na to se mě ptá hodně lidí, ale já to tak neberu. Rok je strašně dlouhá doba a nikdy nevíte, co se stane. Odložení mistrovství bylo logické a je dobře, že k němu došlo. Ale kdo ví, jak to bude vypadat za rok?" řekl Pavelka.

"Do formy se může dostat hodně hráčů a já navíc nebýval úplně stabilní člen kádru. Takže ne, takhle nepřemýšlím. Prostě když budu zdravý, tak se budu snažit být v co nejlepší formě," konstatoval bývalý hráč Sparty, Slovácka a Liberce.

Kasimpasa je v turecké lize osm kol před koncem sezony jen bod nad sestupovými příčkami. "Určitě jsem optimističtější než před pár týdny. V posledních zápasech se nám výsledkově docela dařilo. A tahle vynucená pauza je stejná pro všechny. Změnil se nám trenér, přišlo hodně nových hráčů a muselo si to chvíli sedat. Snad to nakonec urveme. Liga se prý dohraje, i kdyby se měla vměstnat do dvou nebo tří týdnů," podotkl Pavelka.

V zimě mu přibyl český spoluhráč Tomáš Břečka z Jablonce. "Hodili ho do vody a on plaval. Do zápasů naskočil doslova po pár dnech v Turecku. Myslím, že předvedl dobré výkony, a dal dokonce gól. V poslední době nebyl v sestavě kvůli lehčímu zranění, ale místo si určitě vybojuje," dodal Pavelka.