Slavia po neúspěchu v LM prodává Coufala. Od West Hamu za něj inkasuje 162 milionů

Fotbalista Vladimír Coufal opouští Slavii a přestupuje do West Hamu, kde ještě musí ve čtvrtek projít zdravotní prohlídkou.

Podekoval jsem obrovskemu bojovnikovi a srdcarovi Vladimirovi Coufalovi za jeho skvele pusobeni ve Slavii. Na zaklade uzavrene smlouvy prestupuje do WHU. Podminkou prestupu je zdravotni prohlidka zitra v Londyne. Cena transferu je 6 milionu euro. Vlado, at se ti v PL dari! ❤️👏✊

Podle předsedy představenstva Pražanů Jaroslava Tvrdíka anglický klub zaplatí za českého reprezentačního obránce šest milionů eur, což je zhruba 162,5 milionu korun. Šéf Slavie o tom po vyřazení červenobílých v kvalifikaci Ligy mistrů informoval na sociální síti Twitter.

Coufal ve West Hamu doplní dalšího bývalého hráče Slavie a českého reprezentanta záložníka Tomáše Součka, který přišel do klubu hrajícího Premier League v zimě. V týmu "Kladivářů" nejprve na jaře hostoval a v létě pak do londýnského celku přestoupil. Souček stál West Ham přes půl miliardy korun a stal se v tomto ohledu rekordmanem české ligy.

"Poděkoval jsem obrovskému bojovníkovi a srdcaři Vladimíru Coufalovi za jeho skvělé působení ve Slavii. Na základě uzavřené smlouvy přestupuje do WHU. Podmínkou přestupu je zdravotní prohlídka zítra v Londýně. Cena transferu je 6 milionů eur. Vláďo, ať se ti v Premier League daří," uvedl Tvrdík na twitteru poté, co Slavia prohrála v odvetě 4. předkola Ligy mistrů na půdě Midtjyllandu 1:4 a do skupiny nepostoupila.

Coufal přišel do Slavie předloni v létě z Liberce a stal se jednou z opor vršovického týmu. Osmadvacetiletý krajní bek získal s Pražany v uplynulých sezonách dva české tituly a vloni si s nimi zahrál skupinu Ligy mistrů. V létě s vršovickým klubem prodloužil smlouvu do roku 2024, ale nyní Eden opouští.