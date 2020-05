Skončit, nebo hrát i v červenci? Hráči se návratu do Premier League bojí, říká Agüero

Zástupci klubů fotbalové Premier League budou v pátek řešit budoucnost rozehraného ročníku, který byl kvůli koronaviru v polovině března přerušen.

Jako zatím nejpravděpodobnější možnost se jeví dohrání zbývajících 92 zápasů rozehraného ročníku v červnu a červenci s tím, že by se hrálo bez přítomnosti diváků.

Podle BBC hodlá vedení soutěže každý den monitorovat aktuální zdravotní stav hráčů kvůli symptomům onemocnění covid-19 a dvakrát týdně je testovat na přítomnost viru. Ve hře je také nasazení roušek i během zápasů, aby se snížilo riziko přenosu.

Taková vize návratu k fotbalu ale většinu hráčů příliš netěší. Alespoň to tvrdí jednatřicetiletý argentinský střelec Manchesteru City Sergio Agüero. "Všichni se bojí, protože mají děti a rodiny," prohlásil v rozhovoru pro argentinskou televizi El Chiringuito. "Já sám jsem tady v Argentině, zavřený s přítelkyní ve svém domě, a nikam nevycházím. Možná ten virus mám a ani o tom nevím."

Podobný názor má i střelec Brightonu Glenn Murray. "Nejde jen o dvě mužstva, která budou na hřišti, ale mnoho dalších lidí. Někteří fotbalisté mají doma nově narozené děti, jiní žijí se staršími rodiči. A nikdo nechce riskovat," tvrdí Murray.

"A navíc, na tréninzích i zápasech budou muset být přítomné sanitky. Je fér, aby stály na stadionech a nepomáhaly jinde? Já rozumím tomu, že lidé chtějí vidět fotbal, ale musí se to udělat ve správný čas," dodal Murray.

Šéflékař FIFA doporučuje ukončit sezonu

V aktuální tabulce soutěže je devět kol před koncem v čele Liverpool, který má náskok 25 bodů na druhý Manchester City. K jistotě titulu mu chybí pouhých šest bodů, tedy dvě vítězství.

I proto by alespoň podle některých hlasů měl být rozehraný ročník ukončen za současné situace a vítězem vyhlášen Liverpool. Tak jako se ve čtvrtek stal ve Francii šampionem Paris Saint Germain.

Podle stoupenců této varianty, mezi které patří například i šéflékař FIFA Michel D'Hooghe, by se tak předešlo opětovnému šíření viru - a to nejen mezi fotbalisty, ale i mezi fanoušky.

"Není to o penězích, je to otázka života a smrti. Proto žádám všechny, aby byli velmi velmi opatrní, než zase začnou hrát fotbalové ligy v různých zemích. Momentálně je to hrozná odpovědnost. Svět ještě není na fotbalové soutěže připravený," uvedl D'Hooghe v rozhovoru pro britskou televizi Sky Sports.

"Obnovení ligy je nesmysl," přidal se lakonicky starosta Liverpoolu Joe Anderson, který vidí riziko nejen v samotných zápasech, ale také v tom, že by se fanoušci scházeli před uzavřenými stadiony a nepochybně by si nenechali ujít ani mistrovské oslavy. A policie by podle něj neměla šanci udržet lidi v bezpečné vzdálenosti.

Premier League zdarma?

"Už teď je pro nás problém zabránit zejména mladým lidem, aby se shromažďovali v parcích. A v případě zisku titulu by zákaz prostě ignorovali," dodal, říká Anderson.

I z tohoto důvodu budou kluby na dnešním zasedání také řešit možnost, aby byly zápasy dohrávaného ročníku vysílány na neplacených televizních kanálech, a lidé sledovali fotbal doma, místo toho, aby vyrazili před stadiony a do potenciálně již otevřených restaurací.

Ani to by ale podle varovných hlasů nemuselo pomoci. "Prvotní by měly být zdraví a bezpečnost a fotbal by měl být až na druhém místě. Policie, město i lékaři z toho mají obavy, proto žádáme vedení Premier League, aby všechno, co jsem vyjmenoval, vzalo v úvahu. Ano, Liverpool by měl být mistrem, ale ukončete sezonu," dodal starosta Liverpoolu.

Jak se vedení soutěže rozhodne by mělo být zveřejněno během dnešního dne.