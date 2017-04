Skalák: Když vypadneš ze sestavy, nesmíš být uražený. V Brightonu už se těšíme na Premier League

před 1 hodinou

V anglické Premier League hraje v posledních letech pouze brankář Arsenalu Petr Čech, ale od příští sezony by s velkou pravděpodobností mohl přibýt ofenzivní fotbalista Brightonu Jiří Skalák, který je v kádru aktuálně prvního týmu druhé anglické ligy. Brighton má na třetí Huddersfield pět zápasů před koncem sezony dvanáctibodový náskok a míří za přímým postupem mezi ostrovní elitu. Skalák v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje mimo jiné i proč v březnu vypadl ze základní sestavy.

S Brightonem míříte za přímým postupem do Premier League. Už se pomalu začínáte těšit na nejvyšší soutěž?

Každý v klubu se na Premier League těší, je to náš sen. Bylo by skvělé, kdybychom to dotáhli do konce.

Stal byste se po delší době dalším Čechem do pole, který by si nejlepší soutěž na Britských ostrovech zahrál…

Bylo by skvělé, kdyby si Premier League zahrál další Čech. Pro celý český fotbal by to bylo jen dobře, protože v Anglii se hraje nejlepší fotbal na světě a každý fotbalista by si Premier League chtěl zahrát.

Jak je na tom podle vás současný Brighton v porovnání kvality s týmy Premier League?

Kvalita těch prvních šesti týmů je obrovská, ale myslím si, že s dalšími týmy se dá normálně hrát, ale neodvážím si tipovat, protože jsme ani v přípravě nehráli ani s jedním týmem z Premier League, ve které se hraje o dost jiný fotbal než v druhé lize. Bude záležet taky na tom, jací hráči tady zůstanou a jaké posily se koupí. Věřím, že máme kvalitu a jsme schopni Premier League hrát.

Už hrajete v Anglii téměř rok a půl. Jak byste popsal druhou nejvyšší anglickou soutěž?

Takové to zázemí klubu je třeba na mnohem vyšší úrovni než v Česku. Rozdíl ve hře je hlavně v té rychlosti a důrazu. Navíc o druhé lize se říká, že je fyzicky hodně náročná, třeba v Premier League se tolik nepresuje, ale v Championship ano. Ale zase v některých zápasech hrají týmy, které jen nakopávají do soubojů, takže když se tomu přizpůsobíte,nejsou to moc atraktivní zápasy.

O play off o postup do Premier League bojuje také Tomáš Kalas ve Fulhamu a Daniel Pudil v Sheffieldu. Komunikujete třeba i s nimi?

S klukama si víceméně každý týden napíšeme. Myslím, že Fulham hraje jeden z nejlepších fotbalů ve druhé lize. Akorát často inkasují. Sheffield prokázal svou kvalitu už i minulý rok a letos hraje dobře venku. Přál bych oběma, aby se dostali alespoň do toho play off.

V únoru jste toho moc neodehrál, čím to?

Na konci ledna jsem byl nemocný a vypadl jsem z toho. Týmu se po několika porážkách začalo dařit, zrovna když jsem vypadl ze sestavy. Takže trenér to nechtěl měnit. Potom jsem šel i čtyřikrát na tribunu. Bylo to samozřejmě těžké období, ale musel jsem to respektovat, protože máme velmi široký kádr, a navíc těch zápasů je ve druhé lize opravdu hodně.

Jak vám trenér oznámil, že budete na tribuně?

Není to úplně příjemné. Většinou se to dozvíte den před zápasem a bohužel se to musí respektovat, protože kdybych byl uražený nebo naštvaný, tak bych ublížil jen sobě. Musel jsem čekat na nějakou šanci. Trenér mi říkal, že je vše v pohodě, že se prostě rozhodl takto, protože se týmu daří. Navíc máme asi nejširší kádr ve druhé lize a základní jedenáctku hodně protáčíme. Když člověk čtyři nebo pět zápasů nehraje, tak má větší chuť hrát. Navíc ve dvanácti lidech se tady ta soutěž hrát nedá, protože těch zápasů je opravdu hodně.

Jaká je vaše role v týmu nyní?

Odehrál jsem v základní sestavě 23 zápasů, do konce sezony zbývá ještě asi pět zápasů, takže minimálně polovinu jsem v základu odehrál, takže si myslím, že mám už dobrou pozici v týmu. Mé statistiky v sezoně nejsou úplně ideální, ale zase pracuju více pro tým, protože druhé křídlo pořád útočí, takže nemůžou zůstat oba nahoře, protože bychom moc otevřeli obranu.

Na minulém reprezentačním srazu jste chyběl. Komunikoval s vámi o tom kouč národního týmu Karel Jarolím?

Mluvil jsem s manažerem reprezentace panem Šeterlem, který mi řekl, abych si nemyslel, že se na mě zapomnělo, ale že se teď mladým hráčům z české ligy daří a já to samozřejmě respektuji. Je to volba trenérů. Navíc se teď oba zápasy vyhrály, takže jenom dobře. Je to teprve poprvé, co jsem z Anglie nejel na reprezentační sraz a zůstal s týmem Brightonu na tréninkovém kempu ve španělské Valencii, kde jsem nabral síly.

Co říkáte na příliv mladíků do české reprezentace?

Myslím si, že je to jedině dobře pro celý český fotbal. Je velmi dobré, že se mladíci rozehráli i třeba v Itálii, protože z toho bude těžit národní tým, když budou hráči z top klubů a top soutěží, ve kterých hráči pořád rostou.

Karel Jarolím na tiskové konferenci uvedl, že ho trochu trápí vaše produktivita. Nechybí vaše góly i manažerovi Brightonu Chrisi Hughtonovi?

Párkrát jsem se s ním o tom bavil. Za dobu, co jsem v Brightonu, jsem v Championship vstřelil dva góly a přidal dvanáct asistencí, ale letos jsem ještě branku nedal. Bohužel, co se dá dělat, ale říkám, že pokud postoupíme, tak klidně ten gól i oželím. Samozřejmě se hráči hraje lépe, když dává góly, ale takhle to ve fotbale někdy chodí.

Zažil jste někdy v kariéře podobnou sérii bez vstřeleného gólu?

Takovou sérii jsem ještě neměl, ale nějak extra to neřeším, protože vyhráváme a daří se nám. Po příchodu do Brightonu jsem si dal cíl, abych s klubem postoupil do Premier League. Samozřejmě v Česku jsem dával gólů docela dost, ale nelámu si góly hlavu, to ani nemůžu.

Smlouvu v Brightonu máte ještě na další dvě sezony. Dodržíte ji tedy na jihu Anglie?

Naopak už jsme se začínali bavit o prodloužení smlouvy, kterou budeme řešit po sezoně. Samozřejmě se může stát vše, když Brighton nakoupí nové hráče. Uvidíme až jestli postoupíme, ale věřím, že tady zůstanu.

Jak jste spokojený s životem v Brightonu?

Všichni v Anglii se shodují, že nejlepší život je dole na jihu okolo Southamptonu nebo Brightonu, takže jsem strašně rád, že jsem tady, protože třeba v Manchesteru a více na severu moc sluníčko nesvítí, jinak tam pořád prší. Navíc z Brightonu je to kousek do Londýna, takže si myslím, že lepší klub a město jsem vybrat nemohl.

