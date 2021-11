Šílenost v Argentině. Kouče postřelil při zápase fanoušek, hráči prchali z trávníku

Mauricia Romera, kouče argentinského celku Ferro de General Pico, postřelil přímo při zápase třetí fotbalové ligy fanoušek. Trenér dostal zásah do ramene, musel být ošetřen v nemocnici, ale podle lékařů bude v pořádku.

K incidentu došlo v neděli v utkání s domácím týmem Atlético Huracán Las Heras v Mendoze, čtvrtém největším městě Argentiny. Mužstvo Las Heras vedlo v 79. minutě 3:1, když se z ochozů ozvala střelba.

Rozhodčí utkání ihned přerušil. Když se výstřely opakovaly, hráči prchali z trávníku, aby se schovali v kabinách. U postranní čáry ale zůstal ležet trenér hostů Mauricio Romero, jehož střelec zasáhl.

"Trefili ho do levého ramene, ale je v dobrém zdravotním stavu a mimo nebezpečí," uvedl klub poté, co byl kouč převezen do nemocnice, kde mu zranění ošetřili. Poté vypovídal na policii, která střelbu vyšetřuje. Podle některých informací byla výsledkem potyčky mezi skupinami příznivců Huracánu.

Střelné zranění trenéra Romera: