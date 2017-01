Sevilla otočila zápas v Pamploně a nadále stíhá Real, Atlético se rozešlo s Bilbaem smírně

před 1 hodinou

Fotbalisté Sevilly při divoké přestřelce otočili zápas na hřišti Pamplony a po vítězství 4:3 zůstávají na druhém místě španělské ligy. Ztratilo naopak Atlético Madrid, které jen remizovalo 2:2 na hřišti Bilbaa. Alespoň bod zachránil deset minut před koncem Antoine Griezmann.

Madrid - Fotbalisté Sevilly při divoké přestřelce otočili zápas na hřišti Pamplony a po vítězství 4:3 zůstávají na druhém místě španělské ligy o bod za vedoucím Realem Madrid. "Bílý balet" má však zápas k dobru. Sevilla má po polovině sezony 42 bodů, což je nový klubový rekord.

"Bodový rekord je pro mě hodně důležitý, protože nám to dodává víru v to, co děláme. I na tomto těžkém povrchu, jako byl dnes, tým ukázal svou ofenzivní sílu. Tolik bodů máme právě kvůli tomu, že hráči myslí ofenzivně," řekl trenér Sevilly Jorge Sampaoli.

Hlavní postavou utkání byl sevillský záložník Vicente Iborra, který se poprvé blýskl ve 43. minutě. Nejprve trefil tyč, míč se k němu ale od spoluhráče vrátil a Iborra vyrovnal na 1:1. Po změně stran se kapitán hostů naopak stal smutným hrdinou, když smolně tečoval míč do vlastní sítě a vrátil Pamploně vedení.

Uběhly sotva dvě minuty a právě Iborra hlavou znovu vyrovnal. Rozhodující okamžik přišel deset minut před koncem. Po sérii rohových kopů se zblízka prosadil jemnou tečí Vázquez. V nastavení pak výhru potvrdil Sarabia, domácí už jen snížili. Sevilla vyhrála popáté za sebou. Naopak Pamplona čeká na vítězství od října 11 zápasů a zůstává poslední.

Ztratilo naopak Atlético Madrid, které jen remizovalo 2:2 na hřišti Bilbaa. Alespoň bod zachránil deset minut před koncem Antoine Griezmann parádním gólem. Unikal po levém křídle, a když viděl, že mu nikdo ze spoluhráčů nenabíhá do vápna, z úhlu přeloboval brankáře.

Španělská fotbalová liga - 19. kolo:

Pamplona - FC Sevilla 3:4 (15. León, 63. vlastní Iborra, 90.+3 Kodro - 43. a 65. Iborra, 80. Vázquez, 90.+2 Sarabia), Bilbao - Atlético Madrid 2:2 (42. Lekue, 56. De Marcos - 3. Koke, 80. Griezmann),

18:30 Betis Sevilla - Gijón,

20:45 Eibar - FC Barcelona

