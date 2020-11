Sebestředný a drahý. Juventus může hodit Ronalda přes palubu, stojí jako pět Dybalů

Trenér Juventusu Andrea Pirlo označil největší hvězdu Cristiana Ronalda za sebestředného. Aktuálně zraněný střelec navíc zatěžuje klub extrémně vysokým platem. V době koronaviru jsou právě náklady na udržování Ronaldovy smlouvy důvodem, proč se hvězdného útočníka zbavit.

Problémem přitom nejsou jeho výkony na hřišti. Ronaldo i v nové sezoně dokazuje svou schopnost střílet góly. Za Juventus nastoupil ke čtyřem zápasům, ve kterých dokázal umístit šest branek.

Pirlova narážka se týkala Ronaldovy povahy a chování na hřišti. Mohla by být prvním vypuštěným balonkem předznamenávajícím změnu ve vztahu s portugalským reprezentantem. Kouč Staré dámy se do Cristiana nepřímo opřel po zápase Ligy mistrů proti Ferencvárosi (4:1).

"Někteří hráči mohli zkrotit ego a mohli jsme zápas rozhodnout dříve. Hrajeme na dva útočníky a dva křídelníky. Jakmile všichni budou mít formu, můžu lépe hodnotit, kdo může s kým hrát. Zatím to od nikoho nebylo na sto procent, takže je normální točit sestavou a občas někoho vynechat," řekl Pirlo.

Ronaldo musel o víkendu střídat v zápase proti Laziu kvůli problémům s kotníkem. Kamery ho později zachytily, jak si bolavé místo leduje. Před několika týdny navíc prodělal koronavirus.

Přestože letošní léto bylo co se týče přestupů poměrně bohaté, dá se očekávat, že kluby budou šetřit vzhledem k finančním ztrátám, které provázejí pandemii. Právě ekonomická stránka věci hraje silně v neprospěch budoucnosti CR7 v Juventusu.

Smlouva s Ronaldem stojí turínský klub přes 31 milionů eur ročně (asi 819 milionů korun). Druhý nejlépe placený hráč v Juve je Argentinec Paulo Dybala, náklady na jeho plat jsou ale jen pětinové.

Klub tak podle deníku Daily Mail uvažuje nad tím, že se Ronaldovy gáže zbaví. A to nejlépe v letním přestupovém okně. Ušetřilo by tím zmiňovaných 31 milionů eur, které by muselo zaplatit za poslední rok působení hráče v klubu. Ten má totiž smlouvu až do léta 2022. To už Ronaldovi bude 37 let.

I přes astronomickou smlouvu se už přihlásil první zájemce. Movité Paris Saint-Germain v zádech s katarskými petrodolary naznačilo, že pokud by byl Ronaldo v létě skutečně na prodej, je připravené jeho plat převzít.

Záležet tak bude hlavně na vývoji angažmá Ronalda v Juve a ochotu klubu prodávat. Ten v úvodních sedmi kolech Serie A poztrácel body kvůli čtyřem remízám a v tabulce už nyní ztrácí na vedoucí AC Milán čtyři body.