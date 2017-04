před 1 hodinou

Německý fotbalový mistr světa Bastian Schweinsteiger se v zámořské lize MLS uvedl gólem. V sobotním utkání poslal Chicago hlavičkou v 17. minutě do vedení v zápase proti Montrealu, který skončil remízou 2:2."Byl to prima pocit, ale mrzí mě, že jsme nevyhráli. Máme rozhodně na víc. Měli jsme dobré šance, ale musíme se zlepšit v koncovce," uvedl dvaatřicetiletý záložník, který odešel do USA z Manchesteru United, kde si neporozuměl s koučem Josém Mourinhem.

autor: ČTK

