Schick se trefil i proti Bayernu, ale radost neměl. Jeho tým předvedl poločas hrůzy

Bývalý americký prezident Bill Clinton v neděli opustil nemocnici v Kalifornii, kde byl od úterý hospitalizován kvůli infekci močových cest. Uvedla to agentura AP. Pětasedmdesátiletý politik Demokratické strany odjel z nemocnice kolem osmé ráno místního času (17:00 SELČ) v doprovodu své manželky Hillary.

Ošetřující lékař bývalého prezidenta Alpesh Amin uvedl, že se Clinton nyní vrátí do New Yorku a bude brát antibiotika. Podle něj se vrátila do normálu Clintonova hodnota bílých krvinek a snížila se mu i teplota. Clintonův mluvčí Angel Ureňa v sobotu uvedl, že ukazatele zdravotního stavu bývalého prezidenta se "vyvíjí tím správným směrem".

Exprezident do Kalifornie přijel na soukromou akci své nadace a v úterý se cítil unavený. Po testech byl přijat do nemocnice, kde nakonec strávil pět nocí. Podle jeho lékařů nejsou urologické infekce u starších lidí ničím neobvyklým a jsou lehce léčitelné, ačkoliv se mohou rychle rozšířit.