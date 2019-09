Salah vymazal odkazy na rodný Egypt. Naštvalo ho, že přišel o hlasy v anketě

Počítá s tím návrh rozpočtu fondu, kterým se bude zabývat vláda a následně by jej měla schvalovat Sněmovna. Dalších zhruba 34,6 miliardy korun by mělo jít do oprav a údržby stávajících komunikací. Novinářům to ve čtvrtek na dopravní konferenci v Luhačovicích na Zlínsku řekl ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

Plánovaná výše investic do nových staveb pro příští rok je podle něj obdobná jako letos. "Návrh nejprve musí projednat vláda, následně bude postoupen do Poslanecké sněmovny. Měl by být schválen v listopadu, v prosinci, tak abychom ho mohli aplikovat od příštího roku," uvedl Hořelica. Mělo by jít třeba o výstavbu dálnice D3, dále obchvat Frýdku-Místku na D48 či modernizaci dálnice D1.