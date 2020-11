Salah porušil pravidla, na bratrově svatbě v Egyptě chytil covid. Klopp ho brání

Mohamed Salah měl být největší hvězdou Liverpoolu v důležitém zápase s Leicesterem. Jenže egyptský kanonýr během reprezentační pauzy nakazil koronavirem a bude v neděli trenérovi Jürgenu Kloppovi proti lídru Premier League chybět.

Zprávu obdržel Kloppův realizační tým ve chvíli, kdy je kádr rozbombardovaný na cucky. Dost možná mu bude chybět celá obranná čtveřice. Na delší dobu jsou zranění klíčoví obránci Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, zraněný je Joe Gomez a zdravotní potíže má i Andrew Robertson. K tomu budou chybět záložníci Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Fabinho. A navíc ještě Salah.

Osmadvacetiletý útočník se už vrátil z reprezentačního srazu Egypta do Anglie, ale kvůli pozitivním testům na koronavirus bude nejméně dva týdny mimo hru. Média si všímají hlavně okolností, za jakých se nejlepší střelec týmu před důležitým utkáním nakazil.

Přes doporučení a pravidla daná Premier League i klubem se doma Salah zúčastnil svatby svého bratra, na níž se pravděpodobně nakazil. "Jsem s ním po celou dobu v kontaktu, mluvíme spolu hodně," uvedl Klopp.

K návštěvě svatby se trenér Reds příliš vyjadřovat nechtěl. "Není důvod, proč bych o tom měl mluvit veřejně. To, o čem se bavím se svými hráči, je jenom mezi mnou a jimi," dodal.

Klopp se rozpovídal o letní narozeninové oslavě svého kamaráda v Německu. Ten kvůli němu dokonce přesunul termín na dobu, kdy se trenér mezi sezonami vracel z Anglie domů. Na poslední chvíli se ale "Kloppo" rozhodl z oslavy omluvit. "Bylo to sice venku a v té době to bylo v Německu povoleno, ale rozhodl jsem se, že nepůjdu. Moje rozhodnutí."

"To byla ale jen jedna událost. V jiných zemích a v jiných událostech na vás je větší tlak okolí. Navíc bratrova svatba, to je velká věc," zastal se Salaha. Zároveň přiznal, že klíčový útočník mu bude v neděli proti Leicesteru rozhodně chybět.

"Někdy to prostě nevyjde. Teď to máme kvůli zraněním těžké, to je fakt. Zbytek je ale mezi mnou a Mohamedem," odmítl porušení pravidel dále rozebírat.

Svůj tým připravuje především na zkušeného střelce Jamieho Vardyho. Ten má v probíhajícím ročníku Premier League na svém kontě osm ligových branek a je na děleném prvním místě v počtu gólů v soutěži.