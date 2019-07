Sadílek podepsal v Eindhovenu vylepšenou smlouvu do roku 2022

před 3 hodinami

Český fotbalista Michal Sadílek podepsal novou vylepšenou smlouvu s PSV Eindhoven. Dvacetiletý defenzivní záložník nyní bude v nizozemském klubu vázán do léta 2022, kontrakt obsahuje i opci na prodloužení.

Sadílek v A-týmu PSV debutoval loni v září, během podzimu si připsal i první start v Lize mistrů a premiérový gól v nizozemské lize. Od ledna získal pevnější pozici v mužstvu trenéra Marka van Bommela, za které v minulé sezoně odehrál 13 soutěžních zápasů, vstřelil branku a přidal dvě asistence.

Odchovanec Slovácka byl také poprvé nominován do seniorské reprezentace, i když do červnových kvalifikačních duelů o postup na mistrovství Evropy s Bulharskem a Černou Horou nezasáhl.

"Dá se na základě téhle smlouvy říct, že se snad zlepšuju a že vedení si toho všímá. Ten vývoj mě těší, už na jaře jsem pravidelně nastupoval, člověk si udělal jméno u fanoušků a tohle je krásná odměna za veškerou práci. Té mě ale i tak čeká ještě hodně," řekl Sadílek pro web své zastupující agentury Nehoda Sport.

Michal Sadílek podepisuje novou smlouvu s @PSV do roku 2022✍️🙋‍♂️👌pecka Zveřejnil(a) Nehoda Sport dne 24. July 2019

"Opravdu nás těší, jak se Sáďa po přechodu do áčka začlenil a zapadl do týmu, stejně tak je skvělý přístup PSV, které na nic nečeká a chce si Míšu co nejdříve pojistit. Tahle smlouva oceňuje Sáďův výkonnostní růst a daleko lépe odráží jeho roli v mužstvu," přidal Sadílkův agent David Nehoda.

Sadílek v úterý na pozici levého obránce odehrál úvodní utkání druhého předkola Ligy mistrů proti Basileji a pomohl k domácímu vítězství 3:2. "Jsem unavený, ale příjemně. Hlavně, že se vyhrálo, dává nám to lepší pocit do odvety, bylo by to jiné, kdybychom do Basileje jeli s remízou. Ale samozřejmě nás tam čeká ještě hrozná šichta," uvedl mladý hráč PSV.