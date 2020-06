Rychlík, který si povodil Nedvěda. Padesátník Cafú se vzpamatovává z rodinné tragédie

Slavné video, na kterém si přehazuje balón ze strany na stranu přes absolutně nechápajícího Pavla Nedvěda, už zlidovělo. Slavný brazilský fotbalový obránce Cafú oslavil v neděli padesátiny. Na loňský rok ovšem vzpomíná jako na ten nejčernější v životě.

Češi jsou se jménem krajního zadáka ze Sao Paula vůbec hodně spjatí. Ale pojďme pěkně od začátku. Do doby, kdy běhavý klučina ze šesti dětí začínal s fotbalem a vyprofiloval se v klasického křídelníka.

V nejlidnatějším země Brazílie se propracoval přes mládežnické kategorie až do ligového mužstva. Právě tady jeho kariéru zásadně ovlivnil trenér Telé Santana.

"Jeden z našich pravých krajních obránců se zranil a on mě postavil na jeho místo. Měl jsem tak původně odehrát jen tři zápasy, jenže se ukázalo, že mi ta pozice sedí," zavzpomínal Cafú pro web fourfourtwo.com.

"Zpočátku mě to ale moc nebavilo. Musel jsem se naučit útočit úplně jiným způsobem, ale Santana věděl, co je pro mě nejlepší," chválil zpětně svého kouče a mentora.

Brazílie mu brzy byla malá, tak zkusil štěstí ve španělském Realu Zaragoza, ale po 16 zápasech se vracel zase domů s nepořízenou. Tehdy se ukázalo, jak důležité pro něj a jeho styl hry je, aby natrefil na správného trenéra.

Toho našel až při druhém pokusu o zářnou kariéru v Evropě. Jmenoval se Zdeněk Zeman a vedl AS Řím, do jehož sestavy útočný pravý obránce skvěle pasoval.

"Pod Zemanem to byly šílené tréninky. Ale kdo měl rád fyzická cvičení jako já, musel je milovat. Do toho jsme se soustředili i na taktiku, naše ofsajdová past byla už na půlce hřiště," liboval si Cafú, který si od fanoušků vysloužil přezdívku Il Pendolino, podle expresního vlaku.

Pod českým trenérem se stal jedním z nejlepších krajních obránců v Itálii a poději i v Evropě. V Římě odehrál 163 zápasů. S odstupem času ho těší hlavně to, že pod Zemanem hráli s týmem líbivý fotbal.

"I když jsme nastoupili proti Juventusu, Interu nebo AC, nikdy to pro Zdeňka neznamenalo, že bychom měli jen bránit. Vždycky jsme protihráče bombardovali útokem," pochvaloval si.

Právě v dresu AS si odbyl i jinou slavnou chvilku, kdy si v derby proti Laziu Řím povodil českého špílmachra Pavla Nedvěda. V souboji mu třikrát přehodil balón přes hlavu, aniž by měl borec ze Skalné šanci míč získat. (viz video výše)

Zlatou éru ale prožil Cafů v dresu AC Milán, se kterým si dvakrát zahrál finále Ligy mistrů a jednou ho i vyhrál. Účastnil se také tří finále mistrovství světa za sebou, které s "Kanárky" dvakrát ovládli.

Na trávníku vydržel až do téměř 39 let. Poté se z fotbalového světa stáhl a věnoval se rodině. Loni ho ale právě po boku blízkých zasáhla velká tragédie.

Během exhibičního fotbalového zápasu, kterého se sám účastnil, zkolaboval a po převozu do nemocnice zemřel na infarkt jeho třicetiletý syn.

"Nic v životě vás nepřipraví na to, když musíte pohřbít své dítě. Je to něco, co otce a matku provází do konce života," smutnil v jednom z nedávných rozhovorů Cafú.

Hřbitov prý navštěvuje každých pět dnů a snaží se teď trávit čas se ženou a dalšími dvěma mladšími syny. Kvůli finančním problémům ale musel na konci roku zrušit svou nadaci, která šestnáct let pomáhala sociálně znevýhodněným dětem.