Rušno kolem Baráka. Touží po něm Conte z Tottenhamu, mezi zájemci je i AC Milán

Devětadvacet zápasů, jedenáct gólů. Tak třpytivou bilanci nabízí český reprezentant Antonín Barák v italské Serii A v dresu Hellasu Verona za ročník 2021/2022. Jeho dny v městě věčných milenců jsou však s největší pravděpodobností sečteny. Stal se hodně zajímavým fotbalistou, nabídky z výborných adres se jen hrnou.

Dokonce není vyloučeno, že by mohl opustit Apeninský poloostrov a přesunout se do nejzáživnější evropské soutěže - do anglické Premier League.

Dveře do londýnského Tottenhamu Hotspur má otevřené dokořán. Podle italského webu Tutto Mercato ho italský trenér Antonio Conte moc chce a klub je ochoten vynaložit za něj až 25 milionů liber (okolo 725 milionů korun).

Conte si českého legionáře oblíbil, když ještě trénoval Inter Milán (2019-2021). Barák ho upoutal výkony v italských klubech Udine, Lecce i ve Veroně.

Jenže finanční krize způsobená především covidem - jen příjmy z návštěvnosti klesly o 90 procent - tak zatěžující finanční transakci nedovolila.

Anglické kluby mají však peněz dost, odstupné by nebylo problémem. Jenže do hry vstupují i jiná hlediska. "Kohouti", jak se přezdívá Tottenhamu, se sice probojovali do Ligy mistrů, jenže rodina českého reprezentanta by se musela přestěhovat ze slunné Itálie do mlhavého Londýna.

"Tonda má baráček na břehu jezera Lago di Garda, je tam naprosto spokojený, spíš nadšený," poodkrývá rodinnou pohodu jeho otec Antonín Barák starší.

Nejprestižnější klubovou soutěž světa nabízí i SSC Neapol, která skončila v Serii A na třetím místě, jež rovněž zaručilo přímý postup do Ligy mistrů. Lákavá adresa, ovšem opět se stěhováním, byť ne tak složitým jako v případě anglického Tottenhamu.

O šikovného záložníka s ostrou střelou se však podle italského tisku zajímá i mistrovský AC Milán. Zákulisím se šíří historka, jak se při utkání právě s Veronou (1:3) začátkem května k českému hráči přitočila hvězda hostů Franck Kessié z Pobřeží slonoviny, se kterou vyjednává FC Barcelona. Kessié protihráči podle ní sdělil, že zaslechl, že místo po něm zaujme právě Barák.

Spekulací ohledně sedmadvacetiletého příbramského rodáka běží hodně. Jistotou však je, že úroveň Hellasu Verona už přerostl, a vše nasvědčuje tomu, že přejde do klubu s vyššími ambicemi.