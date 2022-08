Rozvraceč Ronaldo? Nepřijatelné, okomentoval kouč United chování superhvězdy

Cristiano Ronaldo opakovaně vyjádřil přání odejít z Manchesteru United kvůli absenci klubu v Lize mistrů, v níž by Portugalec rád naháněl střelecké rekordy. Rvačka o služby sedmatřicetiletého útočníka se ale nestrhla, a tak slavný fotbalista zůstává na Old Trafford. A svou nespokojenost dává najevo.

Fanoušky Manchesteru United jímá hrůza. Po minulé zpackané sezoně měla přijít sladká naděje na lepší zítřky, zaštítěná příchodem respektovaného nizozemského kouče Erika ten Haga.

Jak ale ukázalo letní přípravné období, čeká nového trenéra pořádná fuška při rekonstrukci kádru i při nastolení prostého pořádku v kabině.

Ronaldo přitom může hrát roli rozvraceče, obávají se příznivci Rudých ďáblů. Portugalec se totiž nechová podle ten Hagových představ. Ten přitom s hvězdným fotbalistou zprvu počítal a v generálce na Premier League ho v neděli v duelu proti španělskému Vallecanu postavil do základní sestavy.

O poločase Ronalda stáhl a nahradil ho dvacetiletým Amadem Diallem. A právě ofenzivní hráč z Pobřeží slonoviny hned po dvou minutách skóroval. Utkání nakonec skončilo remízou 1:1, Ronaldo však u závěrečného hvizdu chyběl.

Společně s krajanem Diogem Dalotem a několika dalšími fotbalisty opustil stadion před koncem.

Obavy fanoušků pak potvrdil sám ten Hag. "Ne, nic takového jsem nepovolil. Je to nepřijatelné a to platí pro každého. Řekl jsem jim, že tohle nejde. Jsme jeden tým, měli bychom zůstat do konce," prohlásil zaskočený kouč.

Nizozemec přitom od klubu dostal doporučení, aby se snažil s Ronaldem vyjít, zapojit ho do procesu, a pokud možno ho nadchnout pro nově se rodící manchesterský projekt.

Jak si poradit s Ronaldem dokonce ten Hagovi radil Chris Armas, asistent předchozího kouče Ralfa Rangnicka. Podle něj je nejpodstatnější mluvit s Ronaldem z očí do očí, jeden na jednoho.

"Je to praktický přístup. Mluvit s ním, přivést ho do kanceláře, klást mu otázky, tak aby byl součástí řešení a součástí úspěchu," uvedl Armas pro Sky Sports.

"Bylo mým úkolem vymyslet, jak z něj získat všechen ten oheň, zkušenosti a talent. Má hodně co nabídnout, výhry, góly a nevšední typ vůdcovství," dodal, ale na druhou stranu naznačil, že dostat z Ronalda to nejlepší není v současné fázi jeho kariéry nic jednoduchého.

Portugalec se sice stal v minulém ročníku nejlepším střelcem United, sezona slavného klubu však skončila propadákem a Ronaldo fotbalové progresivisty nepřesvědčil.

Manchester United se zejména po jeho příchodu stal chaotickou, nekompaktní družinou, která nemohla konkurovat nejlepším týmům Premier League.

Podle jedněch by na tom Red Devils bez něj byli ještě hůř, podle dalších ale právě jeho působení rozvrátilo na Old Trafford týmovost.

Portugalec na sebe strhával hodně pozornosti, při nezdarech často teatrálně spílal spoluhráčům, jako by naznačoval: Já dělám všechno, co můžu, ale ostatní mi to kazí.

Experti mu kromě problematického chování vyčítali i nedostatek pracovního nasazení při presinku. Bezradný byl i renomovaný německý stratég Rangnick. Ten občas svými tahy naznačoval, že by si základní sestavu dokázal představit bez Ronalda, nakonec ale nenašel dost odvahy ani kvalitního hráčského materiálu.