Rozehrál na kytaru rockovou pecku. „Běž už spát,“ zpražil Grealish hvězdu Arsenalu

Arsenalu se letos na trávnících příliš nedaří, ale obránce Rob Holding ukázal, že s kytarou mu to jde náramně. Pětadvacetiletý Angličan rozehrál pro své fanoušky na sociálních sítích online koncert, který se natáhl až do dvou do rána.

V tu chvíli byl jedním z diváků také klíčový muž Aston Villy záložník Jack Grealish. "Robe, vybral sis skvělý song," komentoval výstup hvězdy Arsenalu, zatímco Holding klouzal po strunách a přehrával světoznámou píseň Wonderwall od kapely Oasis. Jack Grealish watching Rob Holding's Insta Live! pic.twitter.com/SvsCTkAlip — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) December 30, 2020 Holding hrál pro své instagramové příznivce v noci po výhře Arsenalu 1:0 nad Brightonem a živě jej sledovalo přes 1700 fanoušků. "Roberte, běž už spát," pobavil dalším komentářem anglický reprezentant Grealish. K němu se přidala řada fanoušků se stejnou výzvou. "Všichni mi píšete, ať jdu spát. Měli jsme ale hodně kofeinu pozdě večer před zápasem, takže teď nemůžu usnout," vysvětlil. Následně se diskuze pod streamem proměnila v dohadování anglických fotbalových hvězd. Do výměny zpráv Grealishe a Holdinga u živého vysílání se pak následně zapojil i další hráč Arsenalu Bukayo Saka. "Jdi taky spát," popíchnul Grealishe, který si komentář od mladíčka nenechal líbit. 😂😂😂😂😂 ur to funny man! Liar 😂😂😂 — Jack Grealish (@JackGrealish) December 26, 2020 Saka na sebe nedávno upozornil výstavním gólem proti Chelsea, kdy ukázkovým lobem překonal brankáře Edouarda Mendyho. "Bukayo, přestaň kecat, že jsi to takhle chtěl udělat," rýpl si Grealish, který navázal na svůj komentář pod Sakovým účtem, kde se křídelník Arsenalu svým gólem chlubil. "Fakt jsem ho (brankáře) viděl, že byl z branky, kámo," stál si za svým Saka. "Přestaň mě shazovat," napsal ještě Grealishovi. Příští duel Arsenalu a Aston Villy tak bude alespoň o jeden příběh bohatší. Na programu je na začátku února.