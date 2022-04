Rooney se snažil, ale 21 odepsaných bodů nedohnal. Přes sestup chce v Derby zůstat

Sedmadvacetiletou ženu z Karlových Varů, která v sobotu usmrtila svou tříletou dceru a další své dítě zranila, vzal dnes karlovarský okresní soud do vazby. Novinářům to v úterý sdělila místopředsedkyně soudu Michaela Jasová. Policie již ženu obvinila z vraždy a z pokusu o vraždu. Ženě hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Tragédie se stala v sobotu odpoledne na jednom z karlovarských sídlišť. Žena podle policie způsobila dívce bodnořezná poranění v horní polovině těla, kterým na místě podlehla. Vážná zranění v horní části těla způsobila také svému druhému dítěti, pětiletému chlapci, který byl převezen do karlovarské nemocnice. Následně jej záchranáři letecky transportovali do nemocnice v Praze. Chlapec je již podle policie mimo ohrožení života.

Záchranáři převezli do nemocnice v Karlových Varech také třetí nezletilé dítě, které bylo v době incidentu v bytě. Šestitýdenní chlapec vyvázl bez zranění. Policisté podezřelou ženu zadrželi na místě.