Přestupová bomba vybuchla. Ronaldo se vrací do United, klubu z toho spadl web

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo přestupuje z Juventusu do Manchesteru United. Zprávu v pátek večer anglický klub potvrdil na sociálních sítích i oficiálním webu, ten ale následně nevydržel nápor fanoušků a přestal fungovat. V průběhu dne se přitom zdálo, že CR7 zamíří do konkurenčního City, nakonec se ale vrací do klubu, kde mezi lety 2003-2009 nastartoval svoji skvělou kariéru.

United, které vede někdejší Ronaldův spoluhráč Ole Gunnar Solskjaer, za Portugalce do Turína pošlou 15 milionů eur (přibližně 383 milionů korun) a případné bonusy, které se mohou vyšplhat na dalších osm milionů (204 milionů korun). S rudými ďábly by měl šestatřicetiletý fotbalista podepsat smlouvu na dvě sezony. "Je to jeden z nejlepších hráčů historie našeho klubu. A ví, co k němu cítíme," uvedl ještě před oficiálním potvrzením transferu Solskjaer na tiskové konferenci. "Jestli opravdu odejde z Juventusu, tak dobře ví, že jsme tady." Příchod Ronalda oznámili United v pátek těsně před šestou hodinou zprávou "Vítej doma, Cristiano". Jen pár minut poté jim přestaly fungovat webové stránky, které nezvládly nápor fanoušků, dožadujících se podrobností. Ještě předtím ale klub stihl oznámit, že se s Juventusem dohodl na podmínkách přestupu. K jeho uzavření zbývá dořešit detaily s hráčem a zdravotní prohlídka. Šestatřicetiletý Ronaldo hrál za Juventus od roku 2018 a měl smlouvu ještě na tuto sezonu. V italském velkoklubu ale oznámil, že v něm už nebude pokračovat. Původně se zdálo, že zamíří do Manchesteru City, nakonec pětinásobný vítěz Zlatého míče odešel k městskému rivalovi, za něhož nastupoval předtím, než odešel do Realu Madrid. Připravujeme podrobnosti. Welcome 𝗵𝗼𝗺𝗲, @Cristiano 🔴#MUFC | #Ronaldo — Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021