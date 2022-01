Ronaldo kritizuje spoluhráče. Irituje ho, že málo trénují a neposlouchají jeho rady

Sotva se po dvanácti letech vrátil Cristiano Ronaldo do Manchesteru United, už by chtěl zase odejít. Ostrovní média referují o jeho nespokojenosti v aktuálně sedmém týmu tabulky. Na titul v Premier League to rozhodně nevypadá a rudým ďáblům se vzdaluje i top čtyřka, která zaručuje účast v Lize mistrů.

Zprávy ohledně Ronaldovy nespokojenosti prosakovaly už na konci podzimu. V Anglii se uvedl třemi góly v prvních dvou utkáních, od té doby se trefil pětkrát ze 14 zápasů. Své pověsti dostával hlavně v Lize mistrů, tam se trefil v každém zápase United v základní skupině, ve kterém nastoupil. Zaznamenal šest gólů v pěti zápasech.

Týmové výkony ovšem chřadnou a Manchester se propadl až na sedmé místo tabulky. "Posledních pět nebo šest zápasů… Myslíte, že jsme hráli dobře? Ne. Každý to ví. Máme tým s velkým potenciálem, skvělého trenéra. Proč nevěřit, že to zvládneme líp?"

Noční můra

Výsledkový pokles Manchesteru odnesl místem trenér Ole Gunnar Solskjaer, kterého nahradil na konci listopadu Ralf Ragnnick. Z posledních pěti zápasů ovšem Devils dvakrát ztratili body, naposledy prohráli s Wolverhamptonem.

"Měli bychom ligu vyhrát. Nebo být nejhůř druzí nebo třetí. Neumím přijmout, že bychom se smířili s něčím jiným než top trojkou v Premier League. Čeká nás ještě dlouhá cesta, protože nejdůležitější je ve fotbale mentalita. Podívat se na sebe a říct si: Můžu hrát ještě líp," uvedl v nebývale kritickém rozhovoru pro televizi Sky.

"Bez správné mentality nemůžeme uspět. To je nemožné. Máme před sebou dlouhou cestu, protože mentalita je pro mě to nejdůležitější," zdůraznil portugalský střelec. "Pokud se to nezlepší, bude to noční můra!"

Portugalskému útočníkovi také vadí, že mladší spoluhráči si neberou k srdci jeho rady. "Když ti poradím, navíc když jsi mladší než já, a ty si z toho pro svůj život nic nevezmeš, bude to těžké," řekl. "Jsem ten první, kdo ti chce pomoct. Ale pokud mou pomoc nechceš, dělej svou práci, jdi do sebe a udělej to nejlepší pro tým," dodal.

Ronaldo si i v 36 letech přidává po týmových trénincích, aby stačil fyzicky. Podle Sportsmailu ho ovšem dráždí, že stejný přístup nemá více jeho spoluhráčů.

Ostatní si nepřidávají

"Pokud chcete být profesionál, musíte pomáhat týmu, mít správné nastavení, sebedisciplínu a pozitivní mentalitu. Všechny tyto detaily závisí na vás. Ne na trenérech, fanoušcích nebo médiích. Jestli jste na sebe pyšní a máte svou důstojnost, musíte udělat daleko víc.

Takto kriticky směrem k týmu vystoupil Ronaldo veřejně poprvé. "Můžu k někomu mluvit celý den, ale pokud to nemá v sobě, tak je to nemožné. Když mi bylo 18, 19, 20, starší hráči mi radili a já si na to řekl: Cristiano, musíš se zlepšit," vzpomněl na své začátky. Tehdy hrál také v Manchesteru.

Soukromě si také postěžoval zdroji Sportsmailu, že je jedním z mála hráčů, kteří chodí do posilovny před tréninkem nebo po něm. Do médií také prosakují zprávy, že kabina je i kvůli Ronaldovým nárokům rozdělená.

"Rozhodně nechci být v klubu, který bojuje o šesté nebo sedmé místo. Jsem tu, abychom vyhrávali," uvedl nečekaně otevřeně. Na začátku lednového přestupového okna se dokonce spekulovalo, že požádal o přestup. Jen půl roku po příchodu do Anglie. Jeho slova v rozhovoru pro Sky to ale nenaznačují.

Ronaldova kryokomora

CR7 je známý pro své zaujetí pro trénink. Už od mládežnických let trénoval v soukromí často navíc, dbá také hodně o svou stravu. Jako první hráč v United si během svého prvního angažmá v klubu najal soukromého kuchaře. Naposledy si nechal doma nainstalovat kryokomoru, která by mu měla pomoci s regenerací.

Během svého prvního angažmá na Old Trafford vyhrál osm trofejí. Jeho návrat do klubu loni v létě zatím tak úspěšný není. Vstřelil sice už 14 branek za rudé ďábly, ale tým se potýká se špatnou formou i výsledky. "Jsem zpět, protože tento klub miluju. Nejde mi o peníze nebo něco takového. Věřím, že máme na to, abychom vyhrávali," uzavřel své povídání.