Hrají dost defenzivně, rýpl si Mourinho. United se rok po jeho odchodu stále trápí

Loni v prosinci fotbalový Manchester United vyhodil Josého Mourinha. O rok později se ovšem klub potýká se stejnými problémy a má méně bodů než pod ním. Nový trenér Ole Gunnar Solskjaer očekávání nenaplňuje.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Tottenham Hotspur - Old Trafford, Manchester, Britain - December 4, 2019 Tottenham Hotspur manager Jose Mourinho r | Foto: Reuters

Mourinho po vzájemném zápase "jeho" Tottenhamu a Manchesteru United osobně pogratuloval všem hráčům v červeném k výhře 2:1 a vyzdvihl jejich nasazení. Nebyl by to ale on, kdyby hru soupeře nějak neokomentoval.

Přestože Mourinho od začátku svého angažmá na lavičce Spurs vystupuje pokorněji než dřív, poznámku si neodpustil. "Mají dost defenzivní styl, takže proti týmům z horní šestky se jim hraje dobře. Nevadí jim prostě čekat vzadu a hrát na brejky. Tak to prostě je," utrousil poznámku k bývalému zaměstnavateli.

Ve středu sice rudí ďáblové porazili na Old Trafford Mourinhův Tottenham 2:1 díky trefám Marcuse Rashforda, jinak se ale trápí. Dvacetinásobný anglický mistr je i v letošní sezoně dávno z boje o titul venku a spíš než o umístění v top 4 to teď vypadá na snahu umístit se v top 6, která většinou zajišťuje aspoň účast v Evropské lize.

Před rokem měl United pod Mourinhem o dva body víc než nyní. Vedení klubu ho vyhodilo v po 17. kole. Pokud by měl Solskjaer mít aspoň o bod víc, než tehdy Portugalec, musel by vyhrát oba následující zápasy - venku proti městskému rivalovi City a pak doma proti Evertonu.

Možná ještě palčivější jsou ale pro vedení klubu herní problémy týmu. Solskjaerovo kouzlo, díky kterému United vyhrál deset zápasů po jeho příchodu před rokem v zimě, vyprchalo. Teď je na tom úplně stejně jako Mourinho před rokem, pozice bývalého norského útočníka určitě není pevná.

Solskjaerovi se podařilo krátkodobě zlepšit výsledky týmu, ale dlouhodobé problémy přetrvávají. Především v obraně tým nefunguje, přestože se na ni Solskjaer soustředil na přestupovém trhu a za 130 milionů liber přivedl obránce včetně Maguirea a Freda.

Odchody Romelua Lukakua a Alexise Sáncheze pročistily vzduch v kabině, ale v rozpočtu se už nenašly peníze na to, aby je Reds dokázali nahradit, a tak veškerá tíha leží na mladých útočnících v čele s Marcusem Rashfordem a Anthonym Martialem, které doplňuje o něco zkušenější ofenzivní Jesse Lingard a sedmnáctiletý Mason Greenwood.

Po rozchodu Manchesteru s Mourinhem se tak může svérázný trenér zdát jako "vítěz" tohoto odloučení. Klub mu dlouho po propuštění musel vyplácet tučnou gáži, zatímco čekal na nové angažmá. A nakonec "Mou" zakotvil v Tottenhamu, ve kterém má k dispozici lepší tým než měl v United před 400 milionů liber investic. K tomu se mu na svou stranu podařilo dostat klíčové tváře kabiny Harryho Kanea a Dele Alliho.