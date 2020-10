Hazard na Slovensku. Ve Slovanu řádí covid, přesto poslal do zápasu hráče s horečkami

Ke kontroverznímu kroku se rozhodl fotbalový Slovan Bratislava. Přestože v jeho týmu řádí koronavirus, nasadil do ligového šlágru s Dunajskou Stredou i hráče s horečkami.

Bratislavský Slovan hlásil během minulého týdne kolem A - mužstva čtrnáct pozitivně testovaných. Byli mezi nimi hráči, hlavní trenér Darko Milanič i členové realizačního týmu. Vedení klubu proto žádalo, aby se nedělní šlágr na půdě vedoucího celku soutěže odložil.

K tomu ale nedošlo.

K odkladu mohlo dojít jen v případě, že by s ním souhlasil soupeř, nebo pokud by Slovan neměl k dispozici alespoň 13 negativně testovaných hráčů včetně jednoho brankáře. Ani jedna podmínka ovšem splněna nebyla.

A tak se v neděli na Žitném ostrově hrálo. Slovan nakonec uhrál remízu 1:1 a ze druhého místa ztrácí na DAC nadále dva body. "Toho bodu si velmi ceníme, protože celý týden byl opravdu hektický," uvedl generální ředitel klubu Ivan Kmotrík mladší.

"Báli jsme se hlavně šíření covidu-19. Někteří hráči měli včera (v sobotu) horečky a někteří s horečkami i nastoupili," přiznal šéf Slovanu po zápase obrovský hazard.

"Šli nás zachránit. Za normálních okolností by nám chyběli další čtyři, pět hráčů a bylo by to pro nás ještě těžší. Uvidíme, co přijde v pondělí. Máme další testování, uvidíme, kolik vyskočí pozitivních hráčů z těch, co nastoupili," doplnil Kmotrík.

Generální ředitel klubu, který při zápase mužstvo koučoval, když byl oficiálně vedený jako vedoucí týmu, riskantní rozhodnutí hájil. "Už v minulých dnech se nám stalo, že i když měl někdo teplotu, antigenové testy neodhalily, že je pozitivní, ukázalo se to o den, dva později. Je však chřipkové období, teplota nemusí být z covidu," prohlásil Kmotrík.

Podle něj odvedli kluboví lékaři velký kus práce, když hráče připravili na zápas. "Jedna ze zkušeností, které máme se čtrnácti pozitivními, je ta, že se situace rychle mění. Náš trenér je přes den v pořádku, večer mu teplota stoupne. Dneska neumím předpovědět, kolik bude pozitivně testovaných. Důležité je, že chlapci, kteří měli obavy, šli do zápasu se stoprocentním úsilím," zopakoval Kmotrík, co je pro něj priorita.

Slovensko přitom zaznamenalo v pátek druhý den v řadě rekordní přírůstek nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Od soboty navíc vláda opět zpřísnila opatření, v zemi platí výrazné omezení volného pohybu osob. Fotbalová i hokejová liga ovšem nadále pokračují.