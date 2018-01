Reprezentační bek Novák přestoupil z Midtjyllandu do Trabzonsporu

před 2 hodinami

Fotbalista Filip Novák mění dres. Z dánského Midtjyllandu míří sedmadvacetiletý reprezentační obránce do tureckého Trabzonsporu.

Trabzon - Fotbalový reprezentant Filip Novák přestoupil z dánského Midtjyllandu do Trabzonsporu. Turecký klub příchod levého beka potvrdil na svém oficiálním webu. Novák se sedmým celkem Süper Lig podepsal smlouvu na dva a půl roku.

Sedmadvacetiletý obránce ve středu večer přiletěl do Istanbulu a dnes v Turecku úspěšně absolvoval zdravotní testy. "Chci se ukázat a chci dokázat, že se dokážu prosadit i v jiné lize. Doufám, že se mi to podaří. Zatím je to pro mě největší moment v kariéře," řekl Novák v rozhovoru pro hráčskou agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Do Midtjyllandu Novák přestoupil v srpnu 2015 z Jablonce a s aktuálním lídrem dánské ligy tehdy podepsal čtyřletou smlouvu. Stal se jednou z opor týmu. V této sezoně dánské ligy nastoupil k 16 utkáním a dal tři góly.

"Bylo hodně těžké Midtjylland opustit, protože všichni z klubu mě tam chtěli. Nebylo hlavně lehké s nimi vyjednat ten přestup, nakonec se to všechno podařilo," konstatoval Novák.

"Je mi líto, že s nimi nebudu bojovat o titul, když jsme to tak hezky rozehráli, na druhou stranu mám před sebou další cíl, a to být úspěšný s Trabzonsporem a bojovat o Evropskou ligu nebo Champions League," doplnil rodák z Přerova.

Novák si vyzkouší druhé zahraniční angažmá. V Trabzonsporu se potká hned se čtyřmi Slováky. V kádru figurují Tomáš Hubočan, Matúš Bero, Juraj Kucka a Ján Ďurica. Za nový tým mohl poprvé nastoupit už v nedělním ligovém utkání na hřišti Konyasporu.

"Dánský klub si ho chtěl podržet také pro jarní část sezony a vzhledem k aktuálnímu tabulkovému postavení Midtjyllandu jsme počítali s Filipovým přestupem spíše směrem k letnímu přestupovanému období. Nicméně zájem Trabzonsporu byl enormní, turecký klub přistoupil k jednání velmi konkrétně a dokázal splnit veškeré podmínky Midtjyllandu," uvedl Novákův agent Viktor Kolář.

S profesionální kariérou začínal Novák ve Zlíně, odkud v roce 2011 zamířil do Jablonce. V uplynulé kvalifikaci o mistrovství světa patřil do základní sestavy české reprezentace. Za národní A-tým odehrál zatím 12 zápasů a dal jeden gól.