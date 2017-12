Rekordní vítězná série Manchesteru City skončila po osmnácti zápasech remízou s Crystal Palace

před 4 hodinami

Raheem Sterling (v popředí) a Yaya Touré odcházejí zklamaně z trávníku poté, co jejich Manchester City nedokázal porazit Crystal Palace | Foto: Reuters

Po rekordní sérii 18 vítězství v anglické lize fotbalisté Manchesteru City remizovali 0:0 na hřišti Crystal Palace. Sedmnáctý tým tabulky mohl suverénního lídra soutěže dokonce porazit, ale v nastaveném čase neproměnil penaltu.

Londýn - Navzdory první bodové ztrátě od konce srpna má Manchester City v čele Premier League luxusní náskok 14 bodů před druhou Chelsea a po 21 kolech je stále bez porážky.

Svěřenci Pepa Guardioly v předchozích dvaceti ligových zápasech nasázeli soupeřům 61 gólů a pyšní se suverénně nejlepším útokem v soutěži. Proti Crystal Palace se však neprosadili, což se jim stalo naposledy v lednu v utkání s Evertonem.

Hostům se už po 22 minutách zranil útočník Gabriel Jesus, kterého nahradil Sergio Agüero, ale k dosavadním 12 ligovým gólům další nepřidal. I proto, že v prvním poločase trefil tyč.

Nakonec měl favorit v zápase namále. V nastaveném čase upadl ve vápně Wilfried Zaha po kontaktu s Raheemem Sterlingem a rozhodčí nařídil penaltu. Luka Milivojevič však poslal míč do středu branky a gólman Ederson ho vykopl. Potvrdil dobrou bilanci brankářů City, kteří zneškodnili deset z posledních 17 pokutových kopů, jimž čelili.

"Ten bod je skvělý, před zápasem bychom za něj skákali radostí do stropu. Ale když kopete v závěru penaltu a nedáte ji, je v tom trochu smutku," řekl kouč Crystal Palace Roy Hodgson v televizním rozhovoru. "Na náš výkon jsem pyšný. Víme, jak hrát proti tak kvalitnímu týmu. Byli jsme disciplinovaní a snažili se vytěžit v útoku maximum. Šance tam byly," dodal bývalý trenér anglické reprezentace.

Manchesteru City se závěrečná utkání roku nedaří, nedokázal v něm vyhrát už počtvrté za sebou. Přišel tak o možnost 19. výhrou v řadě vyrovnat rekord pěti nejlepších evropských soutěží, který vytvořil Bayern Mnichov v ročníku 2013/14 pod vedením Guardioly.

"Palace si zaslouží ocenění, je to dobrý tým. Měli jsme v zápase problémy, ale druhá půle byla mnohem lepší. Nakonec nám Ederson zachránil bod. Asi to penalta byla. Rozhodčí ji odpískal, takže v pořádku," řekl španělský trenér. Zraněného Gabriela Jesuse podle Guardioly čeká pauza. "Snad to nebude více než měsíc nebo dva," uvedl. S pomocí dvou spoluhráčů opouštěl po utkání hřiště zraněný i Kevin De Bruyne, kterého fauloval Jason Puncheon.

"U Kevina uvidíme zítra. Rozhodčí musí hráče chránit, víc po nich nechci," řekl Guardiola. Kvůli zranění Gabriela Jesuse možná bude vedení City usilovat o posilu do ofenzivy, kterou by se mohl stát Alexis Sánchez z Arsenalu. "Poradíme se v klubu, jestli předložíme nabídku, ale mám takový dojem, že Alexis zůstane v Arsenalu," prohlásil trenér.

Anglická fotbalová liga - 21. kolo:

Crystal Palace - Manchester City 0:0.