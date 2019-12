Real nečekaně otevřeně kritizuje sudího i VAR. Klub pobouřily situace v El Clásicu

Středeční bezbrankové El Clásico mezi Barcelonou a Realem Madrid zanechalo v hostech pocit křivdy. Oproti španělským zvyklostem si na výkon rozhodčích stěžovali na svém webu.

Realu se nelíbily především zákroky na Rafaela Varaneho ve vápně Barcelony. Ve vyjádření si představitelé klubu stěžují, že za zákroky na francouzského stopera měl "bílý balet" kopat penalty.

"Nejdřív Varaneho nakopl Lenglet a o dvě minuty později ho zatáhl za dres Rakitič," poukazují na konkrétní situace. "Šlo o dva kontroverzní momenty v první půli a mohli jsme mít dvě penalty, ale rozhodčí Hernández nám nepískl ani jednu."

Na utkání byl samozřejmě přítomný i systém videorozhodčího, který by měl případné chyby rozhodčích napravit. V zápase Barcelony s Realem ale zůstal němý. "Lenglet zasáhl Varaneho přímo do svalu, ale rozhodčí ani VAR to neviděli jako penaltu," konstatuje se v prohlášení.

Realu dala za pravdu i některá média. Například španělský deník AS vyšel s titulkem "Bílá tsunami, ale bez gólu a bez VAR."

Na postupu Realu je překvapivé, že sáhl po zápase k veřejné kritice prostřednictvím svých komunikačních kanálů směrem k rozhodčím. To, na rozdíl od českého prostředí, není ve Španělsku tolik běžné. Z opakovaných záběrů se ovšem zdá, že Real si stěžuje oprávněně.

Hernández ovšem do zápasu penaltou nezasáhl a po 17 letech skončilo El Clásico bez branek. Barcelona zůstává o skóre první před Realem Madrid.