Real Madrid je před podpisem dvanáctileté smlouvy s Adidasem, přinese mu 36 miliard

před 16 minutami

Španělský fotbalový gigant Real Madrid se podle deníku Marca dohodl na dvanáctileté smlouvě s německou firmou Adidas, jež by mu měla přinést 120 milionů eur ročně (přes tři miliardy korun). To je například zhruba dvakrát tolik, co od Adidasu dostává německý velkoklub Bayern Mnichov.

Real hraje v dresech s třemi pruhy od roku 1998, přičemž současný kontrakt měl vypršet na konci příští sezony. Nyní se klub s oděvní společností dohodly na vylepšené mnohaleté smlouvě, jež by měla být podepsána ještě do konce tohoto ročníku. Součástí dohody je podle Marcy dvacetiprocentní zisk Realu z prodeje produktů s klubovým logem. Adidas zase bude mít prostory na zrekonstruovaném stadionu Santiaga Bernabeua, kde by měl vyrůst největší obchod této německé firmy na světě. Real by mohl novým kontraktem překonat svého věčného rivala Barcelonu. Katalánci mají desetiletou smlouvu s Nike údajně na 105 milionů eur ročně, která se ale může navyšovat díky bonusům za dosažené úspěchy.

autor: ČTK | před 16 minutami