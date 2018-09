Real díky jedinému gólu porazil Espaňol a vede tabulku španělské ligy

před 2 hodinami

V italské nejvyšší soutěže podlehla Sampdoria doma Interu, Jakub Jankto si za poražené zahrál přes půl hodiny.

Madrid - Fotbalisté Realu Madrid doma udolali v 5. kole španělské ligy Espaňol Barcelona 1:0 a dostali se o bod do čela tabulky před Barcelonu, která ale má zápas k dobru. Duel rozhodl ve 14. minutě Marco Asensio přesnou křížnou střelou po zemi.

Atlético Madrid po nepřesvědčivém vstupu do sezony zabralo a vyhrálo 2:0 na hřišti Getafe. Připsalo si tak teprve druhou výhru v sezoně.

Hrdinou utkání se stal francouzský záložník Thomas Lemar, který nejprve v 15. minutě vyslal dělovku z 25 metrů, míč se odrazil od břevna do zad brankáře Sorii a od nich do branky. Po hodině hry pak Lemar obešel gólmana a střelou z úhlu do odkryté branky upravil na konečných 2:0. Getafe navíc dohrávalo posledních 22 minut v oslabení a už se nezmohlo na odpor.

V italské lize neuspěla na domácí půdě Sampdoria Janov. Interu Milán podlehla 0:1, když jediný gól padl až ve třetí minutě nastaveného času. Za domácí hrál od 58. minuty český záložník Jakub Jankto.

Španělská fotbalová liga - 5. kolo:

Real Madrid - Espaňol Barcelona 1:0 (41. Asensio), Getafe - Atlético Madrid 0:2 (15. vlastní Soria, 60. Lemar), Vallecano - Alavés 1:5 (30. De Tomás - 34. a 77. Ibai, 8. Navarrio, 56. Calleri, 90.+5 Burgui), Eibar - Leganés 1:0 (52. Kike García), Vigo - Valladolid 3:3 (5. a 55. Aspas, 10. Gómez - 40. Plano, 65. Ünal, 90.+4 Suárez).

Italská fotbalová liga - 5. kolo:

Sampdoria Janov - Inter Milán 0:1 (90.+3 Brozovič), Parma - Cagliari 2:0 (20. Inglese, 47. Gervinho), Fiorentina - Spal Ferrara 3:0 (19. Pjaca, 29. Milenkovč, 56. Chiesa).

Francouzská fotbalová liga - 6. kolo:

Lille - Nantes 2:1 (10. Fonte, 68. Ikoné - 82. Coulibaly), Angers - Toulouse 0:0, Montpellier - Nice 1:0 (35. Laborde), Remeš - Dijon 0:0, St. Etienne - Caen 2:1 (48. Chazrí z pen., 65. Kolodziejczak - 31. Fajr), Štrasburk - Amiens 3:1 (48. Lala, 66. Corgnet, 87. vlastní Adénon - 45.+2 Krafth).