Rasismus ve Francii? Balotelli si stěžuje na fanoušky z Bastie

Italský fotbalista Mario Balotelli si po včerejším zápase Nice v Bastii stěžuje na rasistické chování chování fanoušků Bastie.

Nice - Italský fotbalista Mario Balotelli si po pátečním zápase francouzské ligy na sociálních sítích stěžuje na rasistické chování fanoušků. Útočníka Nice podle jeho slov během duelu na hřišti Bastie obtěžovali svými pokřiky fanoušci soupeře. Utkání skončilo remízou 1:1. Francouzská liga dnes přislíbila, že incident vyšetří.

Balotelli uvedl, že fanoušci na dvacetitisícovém korsickém stadionu prakticky celý zápas vydávali opičí zvuky. "Je to normální, že se to děje celý zápas a disciplinární komise na to nic neřekne? To je ve Francii rasismus legální? Nebo jen v Bastii? Fotbal je skvělý sport, ale lidé jako tihle fanoušci ho kazí," napsal na sociálních sítích.

Šestadvacetiletý útočník s ghanskými kořeny, který proslul řadou kontroverzních výstřelků, v Nice hostuje z anglického Liverpoolu. Ve francouzské lize zatím Balotelli nastřílel osm branek v deseti zápasech.

Představitelé Ligue 1 odpoledne zareagovali stručným vyjádřením, podle kterého litují všech incidentů, k nimž v pátek došlo. Při příjezdu na stadion zasáhlo autobus s fotbalisty Nice několik kamenů. Disciplinární komise se chce událostmi zabývat ve čtvrtek, až dostane podrobné informace od obou týmů a rozhodčích.

