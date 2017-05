Rasismus je všude a cítím, jak se situace zhoršuje, říká oběť italských fotbalových fanoušků Muntari

před 14 minutami

"Možná nový prezident FIFA Gianni Infantino s rasismem něco udělá. Chci, aby bojoval. Věřím, že je schopný s tímto problémem zatočit," přeje si Sulley Muntari z Pescary, který si v zápase italské ligy proti Cagliari vyslechl rasistické urážky.

Praha - Italským fotbalem otřásá rasistický skandál. Sulley Muntari z Pescary opustil předčasně hřiště během zápasů v Cagliari. Důvod? Rasistické pokřiky domácích fanoušků.

Dvaatřicetiletého Ghaňana ale nejvíce rozzlobil postoj sudího Daniela Minelliho, jenž zmíněný zápas pískal. "Fanoušci se chovali špatně, ale hlavně rozhodčí se měl chovat jinak. Raději mi dal žlutou kartu, než aby přerušil hru. Jsem přesvědčený, že by se to dále nedělo, kdyby zastavil zápas."

Jenže tím nechutný příběh dubnové neděli neskončil. Muntari se jen o den později dozvěděl, že za zmíněný předčasný úprk do šaten vyfasoval trest na jedno utkání.

Představitelé italského fotbalu vysvětlili, že za odchod do šaten dostal bývalý záložník AC Milán automaticky druhou žlutou kartu a tedy i červenou. Italská fotbalová federace nakonec ustoupila tlakům nejen ze strany světové hráčské unie (FIFPro) a trest Muntarimu zrušila.

Po zrušení téměř nesmyslného trestu volal také bývalý útočník Tottenhamu Garth Crooks, který v případě, že by italský svaz Muntarimu trest nezrušil, vyzval všechny italské hráče, aby nenastoupili do dalšího zápasu. "Nápad Crookse mě opravdu potěšil. Myslím, že podobný způsob boje proti rasismu by mohl být účinný," řekl Muntari.

O týden později to v Itálii schytal Benatia

"Kdyby se mi něco podobného stalo znovu, zase bych opustil hřiště. Doporučil bych to všem. Rasismus je všude a cítím, jak se situace zhoršuje," vysvětloval Muntari s odstupem času pro BBC.

Muntariho slova potvrdila událost hned z dalšího kola, kdy obránce Juventusu Medhi Benatia odešel během televizního rozhovoru, protože slyšel ze sluchátka rasistickou urážku o "za…ém Marokánci". Veřejnoprávní stanice Rai se později Benatiovi i celému Juventusu omluvila.

Zdá se, že téměř v každém kole italské ligy se obětí rasismu stane alespoň jeden fotbalista tmavé pleti. Během římského derby uráželi fandové Lazia Němce Antonia Rüdigera. Příznivci Interu Milán si zase vybrali obránce Neapole Kalidoua Koulibalyho. Trest pro fanoušky? Uzavření sektoru na stadionu v případě opakování incidentu.

Hučí se i v Česku

Pro další příklady nemusíme chodit ani za hranice. Tvrdé jádro příznivců pražské Sparty od začátku letošního roku píská nebo hučí na Tiémoka Konatého z Pobřeží slonoviny. Fanoušci Sigmy Olomouc zase v prvním jarním kole rasisticky uráželi novou posilu Bidje Manziu z Demokratické republiky Kongo.

Není tedy divu, že Muntari vyzval špičky světového a evropského fotbalu, aby problémy s rasovou diskriminací začaly řešit. "FIFA a UEFA se starají jen o některé věci. Pokud by opravdu chtěli bojovat s rasismem, jsem přesvědčen, že by to dokázali."

Infantino slibuje boj

"Možná nový prezident FIFA Gianni Infantino s rasismem něco udělá, chci aby bojoval. Věřím, že je schopný s tímto problémem zatočit," pokračoval Muntari.

Podle Gianniho Infantina musí FIFA více bojovat s obdobnými rasistickými "idioty". "Musím si o tom promluvit s Muntarim i s předsedou italského svazu Carlem Tavecchiem," řekl agentuře AP a zároveň přiznal, že podle pravidel se měl zápas Cagliari s Pescarou přerušit.

Rodák z ghanského Kononga strávil během své kariéry i rok v anglickém Portsmouthu nebo půl sezony v Sunderlandu. "V Anglii jsme se nikdy s rasismem nesetkal, protože tam něco podobného netolerují. Rasista v Anglii se bojí jít na stadion, protože ví, že by mohl potrestán. V Itálii takoví lidé podobné sankce nemusí řešit. Měli bychom si z Anglii vzít příklad."

Podle loňského výzkumu FIFPro, kterého se zúčastnilo čtrnáct tisíc hráčů z 54 zemí světa, se s diskriminací setkalo 17,2 % zúčastněných. Z výsledků hráčů působících v Itálii se s rasismem setkal téměř každý třetí fotbalista.