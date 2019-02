Ramsey má v létě odejít jako volný hráč z Arsenalu do Juventusu

Aktualizováno 11. 2. 2019 20:28

Záložník Aaron Ramsey po sezoně odejde jako volný hráč z Arsenalu do Juventusu. Turínský klub dnes oznámil, že se s osmadvacetiletým fotbalistou domluvil na čtyřleté smlouvě. Podle médií by si velšský reprezentant měl přijít na 400 tisíc liber (asi 12 milionů korun) týdně, což by z něj udělalo nejlépe placeného britského hráče v historii.

Ramseymu po sezoně skončí v Londýně smlouva a v září Arsenal neuspěl s návrhem na její prodloužení. Proto nyní po lednových lékařských prohlídkách podepsal dohodu s Juventusem. Zájem o Ramseyho měly také Barcelona, Paris St. Germain, Bayern Mnichov, Inter Milán nebo Real Madrid. Ramsey do Londýna přišel v roce 2008 z Cardiffu. Celkem za Arsenal, kde působí i český brankář Petr Čech, odehrál 259 zápasů a dal 61 branek. Za sebou má také hostování v Nottinghamu. V Turíně by se měl stát nejlépe placeným britským fotbalistou historie podle základního platu.

autor: ČTK | 11. 2. 2019 19:38