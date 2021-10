První současný ligový fotbalista oznámil, že je gay. Chci inspirovat další, prohlásil

Australský fotbalista Josh Cavallo oznámil, že je gay. Jednadvacetiletý obránce týmu Adelaide United tak učinil z aktivních prvoligových hráčů jako první na světě.

"Ahoj, všichni. Tady je Josh Cavallo. Jsem doma v Adelaide a je tu něco osobního, co bych chtěl se všemi sdílet. Jsem fotbalista a jsem gay," říká fotbalista ve videu, které pod názvem "Joshova pravda" zveřejnil jeho klub a převzala ho i agentura AP.

"Když jsem vyrůstal, vždycky jsem cítil potřebu skrývat, kdo jsem, protože jsem se styděl. Myslel jsem, že nikdy nebudu moci dělat to, co miluju, a zároveň být gay. Skrýval jsem, kdo skutečně jsem, aby se mi splnil dětský sen. Jediné, co jsem totiž chtěl, bylo hrát fotbal a aby se mnou zacházeli jako se sobě rovným," pokračuje ve své zpovědi rodák z předměstí Melbourne.

Cavallo se rozhodl pro coming-out proto, že už ho unavovala snaha podávat co nejlepší výkony a přitom žít dvojí život. "Je to vyčerpávající. Je to něco, co bych nechtěl, aby někdo zažil. Myslel jsem, že o mně budou lidé smýšlet jinak, když to o mně zjistí, že se ke mně budou jinak chovat jinak. Že o mně budou říkat ošklivé věci a utahovat si ze mě. Ale není to pravda," líčí fotbalista.

Reakce okolí, jeho blízkých, spoluhráčů i trenérů Cavalla příjemně překvapila, navíc cítí, že si získal respekt. "Odezva a podpora, které se mi dostalo, je obrovská. Až mě to donutilo si říct, proč jsem to skrýval tak dlouho… Chci inspirovat a ukázat lidem, že je to v pořádku být sám sebou a hrát fotbal. Chci ukázat všem dalším lidem, kteří bojují a mají strach. Buďte sami sebou, ne někým jiným," apeluje Cavallo.

"Jsem nadšený, že každému můžu ukázat Joshe Cavalla, ukázat skutečného Joshe Cavalla. Já jsem Josh Cavallo. Jsem fotbalista a jsem hrdý, že jsem gay," zakončuje svou osobní zpověď hráč, který se s Adelaide United chystá na nový ročník australské A-League.

Proměny svého parťáka si všimli i v klubu. "Než se mnou Josh promluvil, bylo jasné, že žije s neuvěřitelnou zátěží a nepředstavitelnou bolestí. Když vidíte Joshe dneska, s tíhou odejmutou z jeho beder, naplňuje mě to hrdostí, jak statečný je to člověk," prohlásil Ross Aloisi, asistent trenéra Adelaide.

Podobně se vyjádřili i šéf klubu Nathan Kosmina a kouč Carl Veart, spoluhráče ocenil i Ben Halloran. "Je smutné, že ve světě sportu se stále jen velmi zřídka odhodlá muž ke coming-outu,” uvedl Halloran.

Podporu přes své účty na Twitteru poslaly i světové velkokluby FC Barcelona, Juventus Turín či FC Liverpool. "Jsme hrdí na tvoji upřímnost a statečnost. Nikdy nejdeš sám," připomněl Liverpool slova, která má v názvu své ikonické hymny.

Proud of you @JoshuaCavallo for your strength and bravery.



You'll Never Walk Alone ❤️ #RedTogether https://t.co/1zOmGBnCRf — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2021

Téma homosexuality zůstává ve fotbale na nejvyšší úrovni pořád většinou tabu. Před dvěma lety se podle britských médií chystala ke coming-outu hvězda jistého týmu Premier League, na nátlak vedení klubu od něho však upustila.

K homosexualitě se veřejně přihlásil třeba německý fotbalista Thomas Hitzlsperger, bývalý hráč Aston Villy, Stuttgartu, Lazia, West Hamu či Evertonu, ovšem učinil tak až po skončení kariéry.

Podobně to udělal také americký fotbalista Robbie Rogers, když končil kariéru v roce 2013. Někdejší fotbalista anglického Leedsu se ovšem poté na trávníky vrátil, s Los Angeles Galaxy dokonce vyhrál zámořskou ligu MLS a stal se prvním homosexuálním sportovcem, který získal titul v některé z významných soutěží v USA.

V Austrálii přišel s coming-outem v roce 2019 Andrew Brennan, a byl tak prvním stále aktivním fotbalistou. V té době už však hrál druhou nejvyšší soutěž.