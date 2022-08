Příběhy Premier League: Šikanovaná Chelsea, mdlý West Ham a strach z Arsenalu

V Anglii to dnes večer zase začne. Nový ročník Premier League je tady a o titul si to podle většiny odborníků znovu rozdají jen dva giganti a hegemoni posledních let: Manchester City Pepa Guardioly a Liverpool Jürgena Kloppa. Podívejte se na přehled příběhů, na které se můžete nejvíce těšit.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Jürgen Klopp a Pep Guardiola | Foto: Reuters Další díl rivality fotbalových géniů Když měli slavní experti stanice Sky Sports Roy Keane, Jamie Carragher a Gary Neville odpovídat na otázku, kdo bude bojovat o titul v anglické lize, ani jeden z nich na vteřinu nezaváhal. Podle takřka veškerých prognóz půjde znovu výhradně o souboj Manchesteru City s Liverpoolem. Pep Guardiola čerstvě oslavil šest let v roli manažera bleděmodrých a jeho soubor hvězd bude útočit na mistrovský hattrick. Milník, který v historii Premier League dokázal dobýt pouze Manchester United, a to hned dvakrát. Jürgen Klopp už vede Liverpool bezmála sedm let a také on vybudoval jednu z nejslavnějších dynastií v klubových dějinách. S Guardiolou jej pojí vzájemný respekt, geniální novátorské myšlení i impozantní manažerská rivalita, jakých fotbalová historie mnoho nepamatuje. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat