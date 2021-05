West Ham - Everton. V sestavě domácích nechybějí Coufal a Souček

Hostující Everton se v případě dnešní výhry může vrátit zpět do boje o pohárovou Evropu a přiblížit se i právě West Hamu. V tabulce je na 8. místě se ziskem 52 bodů, navíc jej čeká ještě jedna dohrávka. I Tofees tak v závěru sezóny mají rozhodně o co bojovat. Současná forma jim ale do karet moc nehraje, neboť z posledních osmi ligových duelů vyhráli pouze jednou. Stalo se tak před dvěma týdny na Arsenalu, minulou sobotu pak celek z Liverpoolu padl doma s Aston Villou.