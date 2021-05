Burnley - West Ham 1:2. Antonio dvakrát udeřil a za 10 minut otočil vývoj zápasu

12.

První zajímavá možnost! Antonio dostal míč do běhu a dostal se až do pokutového území, kde špatně přihrál. Domácí ovšem nedokázali rychle odkopnout, a tak se dostal k zakončení zpoza šestnáctky Lanzini. Pope si ale s jeho pokusem, který by možná šel stejně nad, věděl rady.