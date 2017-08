Premier League: Veškerý tlak padá na Guardiolu, Mourinhův věhlas slábne. Arsenal je outsiderem

před 1 hodinou

Slovutná Premier League je tady. Co přinese nový ročník? Chelsea se bude snažit zlomit prokletí obhájců titulu, největším favoritem ale není.

Praha - Na londýnském Emirates Stadium v pátek večer začne očekávaný nový ročník anglické Premier League. Nejatraktivnější fotbalová liga světa přinese na úvod souboj Arsenalu s předloňským mistrem z Leicesteru.

Půjde o zajímavý duel, byť se ani jeden z aktérů zápasu neřadí mezi favority soutěže. Ty je třeba hledat jinde.

"Domnívám se, že Arsenal je oproti svým konkurentům stále o krok pozadu," říká bývalá hvězda Gunners, dnes renomovaný odborník Paul Merson. Svěřencům Arséna Wengera nevěří. Stejně jako drtivá většina anglické veřejnosti. A možná stejně jako velké množství fanoušků Arsenalu.

Hubená léta pod Wengerem jsou dostatečným varováním před jakýmkoliv optimismem. Klub prosperuje, o tom žádná. V nejvyšší anglické soutěži ale Arsenal čeká na titul dlouhých třináct let. A loni dokonce skončil až na pátém místě, když se mimo Top 4 ocitl poprvé od roku 1996.

Přišel sice skvělý francouzský střelec Alexander Lacazette, především v defenzivě ale Kanonýři nebudí přílišnou důvěru. Navíc je stále možné, že ještě v letním přestupovém termínu přijdou o největší hvězdu, momentálně zraněného chilského křídelníka Alexise Sáncheze.

"Jsem přesvědčený o tom, že Alexis v září nebude hráčem Arsenalu. A Lacazette je sice kvalitní hráč, ale je jedinou pořádnou posilou. Kromě něj nikdo rozdílový nepřišel," řekl Merson.

Titul bude obhajovat Chelsea. Ani ta ale není obecně považována za největšího favorita ligy. Někdejší anglický reprezentant Jamie Carragher dokonce přišel s odvážnou predikcí. Podle něj se během následujících dvanácti měsíců rozejdou cesty Blues a opěvovaného kouče Antonia Conteho.

"Je frustrovaný z toho, jak se klub chová na přestupovém trhu. Chtěl, aby přišli další hráči. Jenže nemá hlavní slovo, přitom je typem manažera, který nepřijme zapojení lidí z vyšších míst do těchto věcí. Obzvlášť ne poté, co získal titul. Conte nebude chodit po špičkách a vznikne zlá krev," nechal se slyšet bývalý obránce Liverpoolu.

Italský lodivod už se stihl rozkmotřit s nejlepším kanonýrem modrých, problémovým Španělem Diegem Costou. Ten je na odchodu z klubu. Jako náhrada přišel Alvaro Morata. Jinak ale Chelsea příliš neposilovala, pořídila už jen záložníka Bakayoka z Monaka a obránce Rüdigera z AS Řím.

Navíc je tu syndrom obhajoby. Posledních osm týmů, které se pokoušely obhájit v Premier League titul, selhalo. V živé paměti mají podobný nezdar i fanoušci Chelsea. Ta po zisku minulého titulu před dvěma lety skončila v lize až desátá.

Do souboje o první trojku by nicméně Chelsea zasáhnout měla, stejně jako Manchester United. O Red Devils ale platí téměř to samé, co o Arsenalu. Žádný velký optimismus. V úterním utkání superpoháru proti Realu Madrid vypadala hra Mourinhova souboru poněkud neučesaně.

Jak je u portugalského trenéra zvykem, defenziva by měla dominovat. Jenže složení obrany se od neúspěšné a po obranné stránce "děravé" loňské sezony nezměnilo.

Už proto se zdá, jako by kouč přezdívaný Special One v poslední době ztrácel na věhlasu. Ujíždí jeho fotbalové filozofii vlak? Paul Merson si myslí, že ano, a ve své předpovědi dává ďáblům šanci na páté, maximálně čtvrté místo.

A to přesto, že si Mourinho přivedl za téměř 85 milionů eur elitního kanonýra Romela Lukakua. Belgičan byl během úspěšného působení v Evertonu kritizován, že dává málo branek proti silným týmům a prosazuje se proti slabším soupeřům. Právě nečekané ztráty bodů ale United loni trápily.

Černými koni Premier League mohou být Liverpool a Tottenham. Skvělí trenéři Jürgen Klopp a Mauricio Pochettino do svých kádrů příliš nezasahovali a rozhodli se je spíše ustálit. Už to by mohlo být samo o sobě velkou zbraní. Kohouti, loni druzí, si však budou muset zvyknout na hru na zbrusu novém stadionu, známé prostředí White Hart Lane už využít nemohou. A nepřivedli žádnou zvučnou posilu.

Pro liverpoolského Kloppa bude klíčové, zda dokáže v týmu udržet brazilského playmakera Coutinha, za něhož Barcelona nabízí astronomických 100 milionů liber.

Největším favoritem na titul tak je jednoznačně Manchester City. Milionářský velkoklub byl na přestupovém trhu zdaleka nejaktivnější a kouč Pep Guardiola je logicky pod enormním tlakem. Cokoliv jiného než titul bude pro Citizens zklamáním.

Doba hájení skončila. Guardiola udělal v sezoně určené k adaptaci třetí místo, teď je čas dostat na Etihad vítěznou trofej. Do City přišli v létě záložník Bernard Silva, obránci Kyle Walker, Benjamin Mendy a Danilo a také brankář Ederson. Akvizice dohromady za 200 milionů liber.

"Útok mají ještě silnější než loni, nákupy navíc vyřešily problém s kraji obrany. Pokud City nevyhrají ligu, bude to jen a jen Guardiolova chyba. Loni se nedokázal přizpůsobit specifikům Premier League. Každý zápas hrál stejným stylem, jenže to tady nejde. Je třeba měnit styl hry proti odlišným soupeřům. Pokud se poučí, Citizens budou vládnout," řekl Merson.