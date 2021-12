Koronavirus si zahrává s Premier League, Newcastle chce soutěž do ledna zastavit

Jako by se téměř vracelo loňské jaro, kdy nabídky sázkových kanceláří a výsledkových serverů zely prázdnotou nebo nabízely pouze okrajové sporty z exotických zemí. Víkendový program fotbalové Premier League nabízí všeho všudy pět zápasů. Ostatní odložila šířící se nákaza covidu-19.

Z plánového rozpisu zbyla jen polovina zápasů. Navíc hrozí škrtnutí dalších. Například utkání Burnley s Watfordem pořadatelé zrušili ve chvíli, kdy už se ke stadionu sjížděli první fanoušci. Definitivní rozhodnutí padlo dvě a půl hodiny před výkopem.

Některé kluby dokonce vyzývaly vedení soutěže, aby tradiční vánoční zápasy odložilo. To šéfové Premier League odmítli, ale krátce po jejich rozhodnutí zmizel z kalendáře další zápas, tentokrát West Hamu s Norwichem.

Nesmlouvavý Klopp

Vlna onemocnění se zatím vyhnula Liverpoolu. Pokud se do neděle nic nezmění, čeká Reds zápas v Londýně proti Tottenhamu. Program soutěže zasáhl koronavirus už v průběhu týdne, kdy došlo ke zrušení tří duelů. A to ještě žádosti Leicesteru a Tottenhamu o zrušení dalšího utkání liga zamítla.

Jednotlivé týmy se teď pravidelně testují, ale například trenér Liverpoolu Jürgen Klopp by uvítal i další kroky. "Podporuju všechna opatření, rozhodně. Testujeme se každý den, v pořádku," uvedl.

Otevřel ale i téma očkování. "Je to pro mě otázka solidarity, loajálnosti a pospolitosti," řekl kouč. "Každý, kdo pracuje v našem tréninkovém centru, je očkovaný a dostane posilující dávku, hned jak to bude možné," popsal praxi v Liverpoolu.

"Děláme, co můžeme, máme obavy z toho, aby někdo nebyl pozitivní," řekl. Řadu dalších týmů ale covid zasáhl, a to včetně zmiňovaného Tottenhamu. V současné době kluby nezveřejňují, kdo byl pozitivně testován.

"Nerozumím tomu, proč nejsme otevřenější. Když se nakazím, což se doufám nestane, řeknu, že mám covid. Nechápu, proč nakažené hráče schováváme," podivoval se. "Když například budeme hrát v neděli s Tottenhamem, ani nevíme, kdo může nastoupit. Na zápas se pak připravujeme jinak," vysvětlil.

Podle německého trenéra by měla být liga více transparentní, připustil ale, že nezná právní stránku věci. Mezitím vedení soutěže tlačí na hráče, aby se očkovali. Dostupné jsou statistiky druhé nejvyšší anglické ligy, kde je naočkováno nebo v procesu dvoudávkového očkování 75 procent hráčů.

Vánoční program v ohrožení

Vedení soutěže plánuje další mimořádné setkání s majiteli klubů a trenéry v příštím týdnu a covidová krize bude opět hlavním bodem. Některé kluby chtějí o Vánocích pauzu, jako například Brentford.

Velkým kritikem pokračování soutěže je i Newcastle, trenér Eddie Howe chce do zklidnění situace odložit zápasy do konce roku. "Pověst ligy je ohrožená," řekl. Není ovšem tajemstvím, že miliardami napumpovaný klub, který se v tabulce aktuálně nachází na sestupové pozici, vyhlíží s nadějemi lednové přestupové okno, kdy by mohl výrazně posílit.

Snížení počtu diváků na stadionech zatím na programu není, na stadiony jich tak stále může chodit plná kapacita. Od středy se musí fanoušci při vstupu na stadion prokazovat covid pasem nebo negativním testem.