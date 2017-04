Potvrdí Tuchelovy "děti" obrovský potenciál nebo se Ancelotti zase přiblíží také k německému titulu?

před 1 hodinou

Borrusia Dortmund je týmem, který jako poslední dokázal narušit hegemonii Bayernu Mnichov v německé lize. Vestfálský klub navíc na podzim Bayern porazil, dokáže Dortmund uspět i v odvetě s téměř juniorským týmem?

Praha - V německé Bundeslize si Bayern Mnichov bez větších potíží kráčí pro pátý ligový titul v řadě. Před šlágrem 28. kola s vede bavorský klub německou ligu před druhým Lipskem o deset bodů.

Ale v současnosti čtvrtému Dortmundu má tým Carla Ancelottiho co vracet. Bayern totiž v probíhajícím ročníku prohrál v lize pouhá dvě utkání a jedno z nich na podzim právě s Dortmundem.

Navíc právě vestfálský tým je posledním, který narušil hegemonii bavorského velkoklubu. Dortmund slavil německý titul v roce 2011 a 2012. Tehdejší největší tahouni mistrovského Dortmundu Robert Lewandowski, Mats Hummels a Mario Götze později přestoupili právě do Mnichova. Poslední jmenovaný se ale do Dortmundu před letošní sezonou vrátil.

Borussii se fotbalová veřejnost nejen v Německu často vysmívá, že připravuje a otrkává mladé hvězdičky právě pro Mnichov. Kouč Dortmundu Thomas Tuchel, který podobně jako jeho předchůdce Jürgen Klopp prošel Mohučí, se nebojí dát příležitost velmi mladým fotbalistům, kteří se většinou ve Vestfálsku dostanou mezi světovou elitu a poté prchnou za lepším.

Tým budoucnosti? Nebo chovná stanice pro Bayern?

Tuchel si do Dortmundu v létě přivedl devatenáctiletého tureckého šikulu Emre Mora, stejně starého Francouze Ousmaneho Dembélého, o rok mladší Američan Christian Pulišič prošel v Borussii i dorostem a jednadvacetiletý Němec Julian Weigl zase přišel do klubu společně s Tuchelem v létě roku 2015. A to ještě na větší šanci čeká sedmnáctiletý megatalent Alex Isak, který v lednu upřednostnil Dortmund před Realem Madrid.

Zajímavosti z probíhající sezony o mladících Borussie Julian Weigl (defenzivní záložník, 21 let): Se 36 zápasy jeden z nejvytíženějších hráčů týmů. Ousmane Dembélé: (levé křídlo, 19 let): Nastřílel 7 branek a přidal 16 asistencí Christian Puličiš: (pravé křídlo, 18 let): Nastřílel 5 branek a přidal 9 asistencí Emre Mor: (pravé křídlo, 19 let): Patří do základní sestavy turecké reprezentace v Dortmundu dostávají více příležitosti Pulišič a Dembélé Alexander Isak: V Dortmundu od lednového příchodu dostal šanci zatím jen v německém poháru.

Všichni výše jmenovaní už se stihli prosadit ve svých národních týmech a po předchozích přestupových zkušenostech si německá fotbalová veřejnost šušká, že výčet mladých hvězdiček stejně skončí v Bayernu Mnichov.

O tom, že se z většiny těchto mladíků stanou v budoucnu třeba kandidáti na Zlatý míč, nás dortmundská "školka" přesvědčuje po celou sezonu, ale dokáží už v současnosti obstát i v přímé konkurenci se současným nejvyšším levelem světového fotbalu?

Bude se muset Borussia spolehnout na mladíky?

U zmíněného podzimního vítězství Dortmundu nad Bayernem totiž z dortmundských juniorů figuroval v základní sestavě pouze Weigl, do zápasu se v průběhu podíval na poslední tři minuty Pulišič. Jinak se vítězství opřelo o branku Pierra-Emericka Aubameyanga a spolehlivé výkony Andrého Schürlleho, Maria Götzeho a dalších zkušenějších fotbalistů.

Jenže pro ligovou odvetu nemůže Tuchel počítat s Andrém Schürrlem, Mariem Götzem. Velký otazník kvůli zdravotním problémům visí nad Shinjim Kagawou, Julianem Weiglem, Lukaszem Piszczekem, Marcem Reusem a dokonce i dosavadním nejlepším střelcem německé ligy Pierrem-Emerickem Aubameyangem.

Pokud by všichni zmínění nemohli nastoupit museli by největší zodpovědnost nad ofenzivní hrou svého týmu přebrat právě Ousmane Dembélé a Christian Pulišiš. Bayern před šlágrem hlásí pouze dvě absence, ale i bez brankáře Manuela Neuera a útočníka Thomase Müllera zůstává Bayern velkým favoritem.

Zvládnou dortmundské "děti" překvapit Bayern na jeho hřišti, kde letos ještě Mnichov neprohrál? Nebo se Ital Carlo Ancelotti přiblíží po italském, španělském, anglickém a francouzském titulu i k tomu německému? Sledujte v online psané reportáži na Aktuálně.cz od 18:30.

