Posledních šest měsíců života. Skotský brankář odmítl léčbu, i když ví, že bomba tiká

Bývalý slavný brankář skotské fotbalové reprezentace Andy Goram oznámil, že trpí rakovinou a že mu zbývá posledních zhruba šest měsíců života. Gólman, který se zúčastnil dvou mistrovství světa a dvou evropských šampionátů, odmítl další léčbu, protože by mu život prodloužila jen o několik týdnů.

Pětinásobný vítěz skotské ligy s Glasgow Rangers a nejlepší skotský fotbalista roku 1993 začal cítit problémy asi před dvěma měsíci.

"Myslel jsem, že mám nějaké zažívací potíže. Bylo to, jako bych měl ucpaný krk. Pak se to zhoršovalo, všechno, co jsem snědl nebo vypil, se nedostalo ani do půlky žaludku a vyzvracel jsem to," vylíčil osmapadesátiletý gólman skotskému listu Daily Record.

Až po dvou týdnech, které označil za "totální agónii", se dostal ke svému lékaři, to už výrazně zhubl. Následovala důkladná vyšetření a převoz do nemocnice.

"Pak mi řekli, že by se mnou měl být někdo z nejbližších. V tu chvíli se ve mně spustil alarm a uvědomil jsem si, že mám rakovinu," popsal Goram.

Lékaři mu diagnostikovali čtvrtý stupeň rakoviny jícnu s tím, že se nemoc rozšířila do jater, plic, obratlů i žeber. "Doktor vysvětlil, kde všude ta rakovina je a že je to neoperovatelné. Slovo neoperovatelné mě těžce zasáhlo," přiznal muž, jenž reprezentoval Skotsko ve 43 zápasech.

Onkologové mu předpověděli šest měsíců života. Devět, pokud by podstoupil chemoterapii. Goram ji však odmítl. Věděl, jak těžce léčbu snášela jeho bývalá manželka Miriam, která chorobě čelila před rokem.

"Doktor mi řekl: Běžte a užívejte si každý den. Moje bolest je zvládnutelná. Pořád můžu jít za přáteli a být sám sebou," vysvětlil bývalý fotbalista, jenž chytal i za Hibernian, Sheffield United či Oldham a dva starty si v roce 2001 připsal rovněž v dresu Manchesteru United.

"Budu tady, dokud to půjde. Jediný rozdíl je, že ta časovaná bomba tiká," řekl Goram, účastník MS 1986 a 1990 a Eura 1992 a 1996.