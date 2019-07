Z Félixe je třetí nejdražší hráč historie. Portugalský zázrak koupilo Atlético Madrid

před 11 minutami

Atlético Madrid koupilo z Benficy Lisabon za 126 milionů eur (3,2 miliardy korun) devatenáctiletého útočníka Joaa Félixe a udělalo z něj třetího nejdražšího fotbalistu historie. Talentovaný hráč, kterému se přezdívá nový Cristiano Ronaldo, podepsal se španělským vicemistrem sedmiletou smlouvu.

Více než Félix dosud stáli pouze brazilský útočník Neymar a francouzský kanonýr Kylian Mbappé. První jmenovaný přestoupil do Paris St. Germain z Barcelony za 222 milionů eur a druhý pak do stejného klubu z Monaca za 180 milionů eur. Pokud by se do přestupní částky započítávaly i následné bonusy, umístili by se před Félixem ještě Philippe Coutinho a Ousmane Dembélé.

Portugalský mladík je po Mbappém druhým nejdražším teenagerem v historii. Atlético astronomickou přestupovou částku nezaplatí ihned celou, ale ve splátkách.

Félix v minulé sezoně debutoval v A-týmu lisabonského celku a Benfice pomohl k zisku mistrovského titulu 15 góly a devíti přihrávkami v 26 ligových zápasech. Začátkem června si v semifinále Ligy národů proti Švýcarsku poprvé zahrál i za seniorskou portugalskou reprezentaci. V dubnu se odchovanec Porta stal nejmladším střelcem hattricku v Evropské lize.

Na odchodu z Atlétika je naopak španělský reprezentant Rodri, jenž se stane nejdražší posilou Manchesteru City v jeho historii. Úřadující anglický mistr zaplatil výstupní klauzuli ve smlouvě třiadvacetiletého záložníka, která zněla na 70 milionů eur (1,78 miliardy korun).

Španělský klub o uplatnění výstupní klauzule informoval na svém webu s konstatováním, že hráči skončila smlouva, kterou měl v Atléticu do června 2023. Manchester zatím dohodu nepotvrdil. Dosavadní klubový rekord držel Rijád Mahríz, kterého City vloni koupili v přepočtu asi za 1,7 miliardy korun.

Rodri byl pro trenéra City Josepa Guardiolu jedním z hlavním cílů tohoto přestupního období. Defenzivně laděný střední záložník působil v Atléticu od loňského roku a zatím si připsal sedm startů za španělský reprezentační A-tým.