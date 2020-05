Pokud začne sezona, zápasy Premier League se nejspíš budou vysílat zdarma na YouTube

V Anglii zbývá do konce fotbalové sezony odehrát 92 utkání. Vedení soutěže společně s oficiálními vysílateli uvažuje nad formátem, v jakém by se měly zbylé zápasy přenášet. V úvahu připadá, že některá utkání budou přístupná zdarma na YouTube.

Podobně jako v Česku, tak i v Anglii už plánují, jak v rychlém sledu dohrát sezonu. V případě Premier League by mělo jít o téměř měsíc a půl nabitý fotbalem, začít by se mělo nejpozději do poloviny června.

Vzhledem k tomu, že se utkání odehrají s jistotou bez diváků, snaží se kluby tlačit na to, aby se co nejvíce televizních přenosů dostalo k co nejvíce fanouškům.

Poprvé od roku 2013 by se tak některý ze zápasů anglické nejvyšší soutěže mohl vysílat zdarma. Před necelými sedmi lety stanice Sky Sports a BT Sport vysílali zdarma po jednom zápase z úvodního kola ročníku.

Letos i nadále nejvíce zápasů i nadále odvysílají hlavní poskytovatelé vysílání Sky Sports a BT Sport. Překvapivě se do hry ovšem dostal portál pro sdílení videí YouTube, na kterém by se vysílaly vybrané zápasy zdarma. S informací přišel deník The Sun.

Tradiční šiřitelé volně dostupného signálu na Britských ostrovech BBC a ITV jsou údajně prozatím až na druhé koleji. Důvodem by mohlo být, že YouTube je výrazně dostupnější pro fanoušky mimo Británii.