Poklekat nestačí, stejně nás dál urážejí, říká Lukaku. Alonso s gestem přestal

Hráči ve fotbalové Premier League nadále před zápasy poklekávají na jedno koleno na znamení boje proti rasismu. Někteří už ale zpochybňují, zda má smysl v tomto "rituálu" pokračovat. Nově se skepticky vyjádřil také útočník Chelsea Romelu Lukaku.

Osmadvacetiletý Belgičan pochybuje o tom, zda poklekávání má v boji proti rasismu výraznější efekt. "Měli bychom zaujmout silnější postoj. Ano, poklekáváme, ale nakonec po zápase stejně slyšíte urážky," mrzí letní posilu Blues.

Už dříve přestali poklekávat například Wilfried Zaha z Crystal Palace nebo Ivan Toney z Brendfordu. Podle Toneyho je s hráči zacházeno jako s loutkami, k odmítačům se přidal také Marcos Alonso, Lukakuův spoluhráč z Chelsea.

"Měli bychom se zaměřit na sociální sítě"

Zatímco Zaha označil poklekávání za "ponižující", Lukaku tvrdí, že je neefektivní. Velkou část urážek hráči navíc neslyší na stadionech, ale v on-line diskusích na některých zpravodajských serverech a zejména na sociálních sítích.

Právě na sociální média se zaměřil i Lukaku. "Hráči a platformy jako Twitter nebo Instagram by se měli spojit. Kapitáni všech týmů a velké fotbalové osobnosti by se měli sejít s šéfem Instagramu, vládami, fotbalovou asociací, hráčskou asociací. Měli bychom si sednout a projednat to," řekl.

Následně pohrozil i bojkotem jednotlivých platforem. "Pokud něco chcete zastavit, rozhodně to můžete udělat. Jako hráči můžeme říct: Ano, pojďme bojkotovat sociální sítě. Tyto společnosti by měly mluvit s týmy, vládami nebo samotnými hráči. Musí najít cestu, jak to zastavit, protože si opravdu myslím, že to je v jejich moci," dodal Lukaku.

Zvrátit tento trend by měla nová legislativa, kterou projednává britská vláda. Jenže i přes tlak fotbalových orgánů, aby byla přijata co nejdříve, nejspíš nezačne platit dříve než za rok.

Belgickému reprezentantovi jde každopádně o rasismus jako celkový společenský problém. "Musím bojovat. Nedělám to jen pro sebe, ale také pro mého syna, mé budoucí potomky, rodiny a další hráče a děti, pro každého," zdůraznil.

Alonso jako Češi

Jeho spoluhráč Alonso přestal poklekávat, místo toho ukazuje na heslo kampaně "Žádný prostor rasismu". Podobně jako hráči České republiky, kteří při reprezentačních utkáních pokládají prst na nápis Respect kampaně UEFA.

"Jsem proti rasismu a jakékoli diskriminaci, ale preferuju spíš tento způsob upozornění. Dělají to tak v jiných zemích i jiných sportech. Poklekávání ztrácí sílu a význam," vysvětlil španělský obránce.

"Je to jeho rozhodnutí, které uznáváme," komentoval Alonsův krok trenér Chelsea Thomas Tuchel.

Řada hráčů čelila v posledních letech rasistickým urážkám, kromě Lukakua také Reece James, Antonio Rüdiger nebo N’Golo Kante. "Nemluvil jsem s nimi o tom, ale v kabině jsme jako rodina a mám se všemi velmi dobrý vztah," ujistil v rozhovoru pro televizi Sky Lukaku.