Petrák přiblížil gólem Norimberku bundesligu

Premiérovou trefou v sezoně přiblížil český fotbalista Ondřej Petrák Norimberku postup do bundesligy. Bývalý záložník Slavie otevřel skóre zápasu proti Braunschweigu a po výhře 2:0 má jeho tým dvě kola před koncem pětibodový náskok na třetí příčku. Petrák se vrátil do sestavy místo zraněného Patricka Errase a gól vstřelil po rohu těsně před poločasovou přestávkou. Výhru domácích v úvodu druhé půle pojistil Kevin Möhwald. Postup do bundesligy může Norimberk oslavit v neděli v Sandhausenu.

Německá druhá fotbalová liga - 32. kolo: Norimberk - Braunschweig 2:0 (první gól Petrák). Tabulka: 1. Düsseldorf 32 18 5 9 53:41 59 2. Norimberk 32 16 9 7 57:36 57 3. Kiel 32 13 13 6 64:41 52 4. Bielefeld 32 12 11 9 51:46 47 5. Regensburg 32 14 5 13 52:49 47 6. Bochum 32 13 8 11 35:36 47 7. Duisburg 32 12 8 12 48:54 44 8. Sandhausen 32 11 9 12 35:31 42 9. Ingolstadt 32 11 9 12 44:42 42 10. Union Berlín 32 10 11 11 50:45 41 11. Heidenheim 32 11 8 13 49:54 41 12. Drážďany 32 11 7 14 42:51 40 13. St. Pauli 32 10 10 12 34:46 40 14. Braunschweig 32 8 15 9 35:35 39 15. Aue 32 10 9 13 35:48 39 16. Fürth 32 10 8 14 34:45 38 17. Darmstadt 32 8 13 11 43:45 37 18. Kaiserslautern 32 7 8 17 38:54 29

